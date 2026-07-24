La Guardia Civil desarticula una banda de magrebíes y subsaharianos que asaltaba casas en Mallorca: 15 detenidos y 18 robos esclarecidos

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal, integrada por ciudadanos de origen magrebí y subsahariano, que estaba especializada en robos con fuerza en viviendas habitadas de varios municipios de la Part Forana de Mallorca.

La denominada operación Triarii Bal se ha saldado con la detención de 15 personas y el esclarecimiento de 18 robos cometidos, principalmente, en las localidades de Pina-Algaida, Santa Eugènia, Sencelles, Consell y Campos.

La investigación, desarrollada por los Equipos de Policía Judicial de Algaida e Inca, apunta a que el grupo actuaba de forma organizada y con un reparto preciso de funciones. Según los investigadores, sus integrantes seleccionaban previamente las viviendas, vigilaban durante días los movimientos de los propietarios y estudiaban sus horarios antes de cometer los asaltos.

Los presuntos miembros de la organización utilizaban vehículos alquilados a nombre de terceras personas o mediante documentación falsificada para desplazarse hasta los objetivos. Además, adoptaban medidas de contravigilancia para dificultar el seguimiento policial y abandonaban el lugar con rapidez tras los robos. Posteriormente, ocultaban y distribuían los objetos sustraídos.

Durante la fase de explotación de la operación, la Guardia Civil registró un inmueble situado en el barrio palmesano de Son Gotleu, considerado por los investigadores como uno de los centros de operaciones de la organización. Desde este punto, presuntamente, se coordinaban los desplazamientos, la obtención de vehículos y el reparto del botín. El acceso al inmueble resultó especialmente complejo debido a las medidas de seguridad instaladas.

Embistieron un coche de la Guardia Civil para escapar

La investigación también ha permitido documentar varios intentos de fuga para evitar la acción policial. En uno de los episodios, tras un robo cometido en Pina-Algaida, el vehículo utilizado por los sospechosos embistió a un coche oficial de la Guardia Civil que trataba de interceptarlo.

Asimismo, uno de los principales investigados está relacionado con una persecución ocurrida recientemente entre Calvià y Palma, que terminó con su detención después de que opusiera resistencia a los agentes.

Diez de los detenidos están considerados como los presuntos autores materiales de los robos. Se les imputan delitos de robo con fuerza en vivienda habitada, pertenencia a organización criminal, atentado contra agente de la autoridad y delitos contra la seguridad vial por conducción temeraria y por conducir sin permiso.

Además, otras cuatro personas han sido arrestadas por su supuesta colaboración con la organización al facilitar el alquiler de los vehículos empleados en los robos.

La decimoquinta detenida está acusada de un presunto delito de falsedad documental. Según la investigación, aprovechaba su puesto de trabajo en una empresa de alquiler de vehículos para manipular documentación relacionada con los contratos utilizados por el grupo.

Los agentes han determinado que parte de los efectos robados eran vendidos posteriormente a receptadores y terceros, principalmente en el barrio de Son Gotleu, con el objetivo de obtener beneficios económicos de forma inmediata.

La autoridad judicial ha decretado prisión para cinco de los detenidos. La Guardia Civil mantiene abierta la operación, por lo que no descarta nuevas detenciones ni el esclarecimiento de otros delitos presuntamente cometidos por esta organización criminal.