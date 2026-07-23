La NASA descubre un corazón rosa gigante procedente del espacio: su origen fascina a los científicos

Durante la misión espacial «Expedición 70», un astronauta de la NASA captó desde la Estación Espacial Internacional una sorprendente formación sobre la superficie terrestre: un lago de color rosa con la silueta de un corazón y rodeado de un paisaje árido. Después de la misteriosa mancha blanca observada en el norte de Chad y de la marca volcánica negra localizada en Libia, éste nuevo hallazgo, de aproximadamente 10 kilómetros de longitud, ha vuelto a despertar el interés de la comunidad científica.

La imagen fue tomada con una cámara Nikon D5 equipada con un teleobjetivo de 500 mm, capaz de captar con gran detalle la superficie terrestre desde el espacio. La curiosa formación se encuentra en Argentina, en las llanuras situadas cerca de la ciudad de Bahía Blanca, a unos 800 kilómetros de Buenos Aires. Se trata de Salinas Las Barrancas, también conocida como Laguna de Salinas Chica, una laguna salada rodeada por extensas salinas y terrenos de aspecto desértico que, vistas desde el espacio, dibujan éste llamativo corazón de color rosa.

El corazón rosa hallado por la NASA

El característico color rosa de esta laguna no es fruto de ningún efecto artificial, sino de un proceso completamente natural. En sus aguas, caracterizadas por una elevada concentración de sal, prosperan microorganismos como determinadas algas y bacterias halófilas, capaces de sobrevivir en condiciones extremas. Estos organismos producen pigmentos naturales, principalmente carotenoides, que tiñen el agua de tonalidades que van del rosa al rojo. La intensidad del color varía en función de la temperatura, el nivel de evaporación, la concentración de sal y la cantidad de microorganismos.

Más allá del color, la laguna sorprende por la curiosa forma de corazón que dibuja cuando se observa desde el espacio. Esta silueta es el resultado de miles de años de procesos geológicos y ambientales, como la erosión del terreno, las variaciones del nivel del agua y la acumulación de sedimentos en las salinas. Aunque en distintas partes del planeta existen lagos rosas, es muy poco habitual que una de ellas presente, además, una forma tan reconocible y casi perfecta.

Desde la órbita terrestre, este corazón rosa no sólo representa un fenómeno geológico y biológico de gran interés científico, sino también una muestra de la extraordinaria belleza que puede crear la naturaleza sin intervención humana.

Salinas Las Barracas

Salinas Las Barrancas, también conocida como Salinas Chicas, es una cuenca salina de escasa profundidad que cambia de aspecto a lo largo del año en función de las condiciones climáticas. Tras los periodos de lluvias, el agua llega a cubrir buena parte de su superficie. Sin embargo, la intensa radiación solar y las altas tasas de evaporación características de la zona hacen que el nivel del agua descienda rápidamente, transformando el paisaje en apenas unas semanas y dejando al descubierto amplias extensiones de sal.

A pesar de las extremas condiciones de salinidad, este ecosistema alberga una gran biodiversidad. En los alrededores de la laguna crecen plantas halófilas, especies especialmente adaptadas para desarrollarse en suelos con una elevada concentración de sal. Además, la zona sirve de refugio para diversas aves acuáticas, entre ellas el flamenco chileno, una de las especies más emblemáticas de estos humedales.

La curiosa estructura con forma de ojo

Por otro lado, el Observatorio de la Tierra de la NASA ha captado lala Estructura de Richat, una gigantesca formación circular que recuerda a un enorme ojo cuando se observa desde el espacio. Ubicada en el noroeste de Mauritania, tiene un diámetro de entre 45 y 50 kilómetros, por lo que sólo se puede apreciar en su totalidad desde la órbita terrestre. Sus característicos anillos concéntricos, formados por diferentes capas de rocas sedimentarias e ígneas, la convierten en una de las formaciones geológicas más interesantes. del planeta.

El origen de ésta impresionante estructura ha sido objeto de numerosas investigaciones. Durante mucho tiempo se creyó que podía tratarse del cráter dejado por el impacto de un enorme meteorito debido a su forma prácticamente circular. Sin embargo, los estudios geológicos realizados en las últimas décadas descartaron esa hipótesis.

Las investigaciones, entre ellas las desarrolladas por la Universidad de Quebec (Canadá), concluyen que la Estructura de Richat se formó por el levantamiento de un gran domo geológico o anticlinal abovedado. Con el paso de millones de años, la erosión fue desgastando las capas superiores de roca, dejando al descubierto los anillos concéntricos que hoy pueden contemplarse desde el espacio.

La formación está rodeada por extensos campos de dunas longitudinales y transversales, modeladas por la acción constante del viento del desierto. Estos movimientos de arena, junto con la erosión natural de las rocas, continúan modificando lentamente el paisaje . Los archivos históricos de la NASA muestran que fue fotografiada por primera vez en 1965, durante la misión Gemini 4. Desde entonces, prácticamente todas las generaciones de astronautas que han pasado por la Estación Espacial Internacional o por otras misiones han captado la estructura.