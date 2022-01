Este 2022 entra en pleno funcionamiento Hornsea Two, el parque eólico más grande del mundo, construido y operado por la compañía danesa Ørsted. Ubicado a 89 km frente a la costa este del Reino Unido, comprende un área total de 462 km² y cuenta con 165 aerogeneradores, que proporcionarán energía eléctrica a más de 1,3 millones de hogares. Este avance puede suponer un paso más en la búsqueda del desarrollo de otro tipo de energías alternativas a la eléctrica más tradicional. Como es el caso de la energía eólica, y su gran potencial.

Hornsea One y Hornsea Two

Hornsea Two es la continuación del proyecto Hornsea One, un parque eólico inaugurado en 2020, de 407 km² con 174 aerogeneradores de 7 MW. Esta primera fase fue capaz de generar más de 1 GW, mientras que Hornsea Two tiene una capacidad de 1,32 GW.

El proyecto utiliza 165 turbinas Siemens Gamesa 8MW, que producirán un 20% más energía que Hornsea One. La electricidad que genere, se trasladará a la red nacional a través de más de 800 km de cables, pasando por la subestación marina de corriente alterna (CA) más grande del mundo y por una estación de compensación reactiva.

La subestación convierte la energía generada por el viento en alta tensión, para luego trasladarla con menos pérdidas, mientras que la estación de compensación reactiva, a medio camino, limita o elimina las pérdidas de potencia que aseguran la eficiencia en la transmisión.

Hornsea Three y Hornsea Four

En línea con los ambiciosos objetivos del gobierno británico de lograr una tasa neta cero para el año 2050, que requiere compensar todas las emisiones de gases de efecto invernadero del país, se encuentran en marcha otros dos proyectos.

Hornsea Three, que abastecerá la energía para más de dos millones de hogares adicionales y Hornsea Four, que se encuentra en la etapa de planificación. La propuesta es que este cuarto parque se ubique a 69 km de la costa de Yorkshire, en un área de hasta 492 km², donde podrían instalarse hasta 180 aerogeneradores.

En el Reino Unido se encuentran en funcionamiento otros parques eólicos, como el Gran Gabbard, con una capacidad de 500 MW, el parque Walney, de 659 MW, el London Array, de 630 MW y la futura granja eólica Dogger Bank, con tres sitios que generarán cada uno 1.2 GW de energía, suficiente para abastecer a 6 millones de viviendas.

Duncan Clark, gerente regional de Ørsted en Reino Unido, dijo en una declaración que el cambio climático es una de las amenazas que enfrenta el mundo, pero la compañía cree que la solución es desplegar recursos de energía renovable a una escala mucho mayor que cualquier otra nunca vista antes.

