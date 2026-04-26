Hito histórico en la minería: hallan un yacimiento con más de 100 millones de toneladas de un ‘mineral misterioso’ enterrado en Corea del Sur

Recientemente, el condado de Yeongdong (Corea del Sur) anunció que, según un estudio geológico de la región encargado al Instituto Coreano de Geociencias y Recursos Minerales, las reservas de ilita se estiman en 104,5 millones de toneladas. Las reservas de grandes depósitos de ilita en otros países, como China, rondan los 5 millones de toneladas, pero esta cantidad es significativamente superior. «La illita es un tipo de mineral misterioso que pertenece al grupo de los minerales filosilicatos no expansivos o no hinchables. Puede aparecer en cuencas sedimentarias donde las condiciones son propicias para la deposición y diagénesis de minerales arcillosos. Estas cuencas pueden contener diversas rocas sedimentarias, como arenisca, limolita y esquisto», según JXSC Mine Machinery.

Conocida como el «mineral misterioso», es muy apreciada por sus propiedades de absorción de metales pesados ​​y descomposición de materia orgánica En 2017, el condado de Yeongdong obtuvo los derechos mineros de 15 zonas mineras (2.030 hectáreas) en esta región y las está utilizando para producir como cosméticos, fertilizantes, materiales de construcción y piensos para animales. Un funcionario del condado de Yeongdong declaró: «Se ha confirmado la presencia de ilita en la mayoría de las zonas, incluidas Jugok y Sanik-ri en Yeongdong-eup», y añadió: «Vamos a utilizar los resultados de la exploración como datos para establecer un sistema de estandarización y certificación de la ilita».

Más de 100 millones de toneladas de un mineral misterioso

La ilita es un tipo de mineral arcilloso que pertenece al grupo de los filosilicatos no expansivos. Es un componente habitual de rocas sedimentarias como el esquisto y está formada por diminutas partículas planas o en forma de láminas de menos de dos micras, lo que le da un tacto suave muy característico y, en algunos casos, un aspecto ligeramente brillante o plateado. Su composición química es similar a la de otros minerales de arcilla, con presencia principal de alúmina, sílice y agua, además de pequeñas cantidades de elementos como potasio, magnesio y hierro.

En cuanto a sus usos, la ilita se utiliza en distintas aplicaciones industriales, como aditivo en lodos de perforación en yacimientos de petróleo y gas, como carga o relleno en la industria del papel y la pintura, y también como acondicionador de suelos en agricultura. Desde el punto de vista físico, suele presentar colores que van del amarillo pálido al gris, verde o blanco, con un brillo que puede ser opaco o nacarado. Tiene una dureza baja, entre 1 y 2 en la escala de Mohs, y una densidad aproximada de 2,6 a 2,9 g/cm³. Su textura es fina, laminar y suave al tacto, con exfoliación basal perfecta en una dirección.

Químicamente, la fórmula general de este mineral misterioso es (K,H₃O)(Al,Mg,Fe)₂(Si,Al)₄O₁₀[(OH)₂,(H₂O)]. Es insoluble en agua y disolventes orgánicos, y suele presentar un pH neutro o ligeramente ácido. A diferencia de otras arcillas como la esmectita, no tiene capacidad de hinchamiento significativa. Además, la ilita es estable hasta aproximadamente 600 °C, momento en el que empieza a descomponerse. Estas propiedades físicas y químicas explican su utilidad tanto en la industria como en la geología, donde se utiliza para estudios del subsuelo y de procesos de formación de rocas.

En 2025, el condado de Yeongdong invirtió aproximadamente 23.000 millones de wones surcoreanos (unos 13,3 millones de euros), incluyendo fondos estatales, para construir el Centro de Conocimiento de la Industria de la Illita en el Complejo Industrial de Yeongdong. Asimismo, está impulsando la industrialización contactando con organizaciones como la Sociedad Americana de Mineralogía de Arcillas para lograr el registro de muestras estándar internacionales.

Tratamiento

La ilita es un mineral arcilloso que puede presentarse en distintas variedades según su composición química, su estructura y las condiciones geológicas en las que se forma.

Entre los tipos más comunes se encuentra la ilita hidratada, que es la más habitual y contiene una mayor cantidad de agua en su estructura. Suele formarse en rocas sedimentarias y en ambientes hidrotermales. En contraste, la ilita no hidratada (también llamada mica ilítica) tiene menos contenido de agua y aparece con frecuencia en rocas metamórficas, asociada a la alteración de minerales como el feldespato.

En cuanto a sus aplicaciones, este mineral raro tiene múltiples usos industriales gracias a su plasticidad y capacidad de absorción de agua. Se utiliza en la fabricación de cerámica, como relleno en pinturas y recubrimientos, en lodos de perforación para petróleo y gas, en cosmética y productos farmacéuticos, y también como acondicionador de suelos en agricultura.

El procesamiento de la ilita se puede realizar mediante métodos físicos y químicos. Entre los físicos se incluyen la purificación, la molienda ultrafina, el blanqueo y la modificación superficia. Los métodos químicos, por su parte, permiten extraer componentes como el potasio o el aluminio mediante procesos como la lixiviación ácida, la separación sólido-líquido y la cristalización.

El proceso industrial también incluye etapas como la trituración de la materia prima, la molienda, el cribado, la eliminación de impurezas como el hierro, el secado y el envasado final. Este tratamiento permite obtener un material más puro y adecuado para aplicaciones específicas.