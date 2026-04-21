China desafía las reglas de la ingeniería: construye un macropuente de 24 km sobre el mar con túnel y 2 islas artificiales

China ha construido un macropuente por el que circulan cerca de 90.000 vehículos al día. Se trata de una autopista marítima de unos 24 kilómetros que une Shenzhen y Zhongshan, en la provincia de Guangdong, y que integra dos puentes, un túnel submarino de casi siete kilómetros con sistemas de monitorización en tiempo real y supervisión mediante robots y dos islas artificiales. El conjunto forma parte de la red G2518 y se considera una de las obras de ingeniería más avanzadas del mundo, la cual ha transformado la movilidad en la región del delta del río Perla.

Es el puente colgante más largo del mundo apoyado sobre columnas de acero y que se extiende sobre el mar; además, cuenta con la mayor altura libre de navegación, de 91 metros, y con el mayor anclaje de puente registrado, con un volumen de hormigón de 344.000 metros cúbicos. En lo que respecta a la resistencia al viento, está diseñado para soportar hasta 83,7 metros por segundo. Mientras, el túnel submarino es el túnel sumergido de hormigón y acero más ancho del mundo, con hasta 46 metros de anchura y capacidad para ocho carriles. En este tramo, la seguridad y el control del tráfico están en gran parte automatizados, ya que 14 robots se encargan de supervisar el funcionamiento y apoyar en la gestión de emergencias y accidentes.

El macropuente que ha construido China sobre el mar

El macropuente sobre el río Perla, en la bahía Guangdong-Hong Kong-Macao, que conecta Shenzhen y Zhongshan, se ha convertido en la primera infraestructura marítima que combina puentes, islas artificiales, un túnel y un intercambiador submarino a lo largo de sus 24 kilómetros de recorrido en el corazón de China. La infraestructura registra una media aproximada de 90.000 vehículos diarios, con picos que alcanzan los 180.000. Además, ha supuesto una mejora notable en la movilidad de la región, reduciendo el tiempo de desplazamiento entre ambas ciudades del sur de China de unas dos horas a apenas 30 minutos.

Las obras comenzaron en 2017 y se han extendido durante más de siete años, el tiempo necesario para dar forma a este megaproyecto de dimensiones colosales. Entre sus múltiples récords mundiales destacan algunos especialmente llamativos, como el vano más largo de un puente colgante de vigas de cajón de acero, con 1.666 metros, o la mayor velocidad registrada en pruebas de resistencia al viento para un puente de este tipo, que alcanza los 83,7 metros por segundo.

«Las infraestructuras son una parte esencial de la reputación que tiene China respecto al crecimiento mundial y son también claves en la forma en la que abordan su desarrollo nacional e internacional», explica Austin Strange, especialista en política exterior china de la Universidad de Hong Kong.

Túnel submarino

Con una longitud de 6,8 kilómetros, el túnel cuenta con una galería central de servicios donde se encuentran las tuberías de suministro eléctrico, así como los sistemas de abastecimiento y drenaje de agua. También cuenta con equipos de lucha contra incendios, comunicaciones y un sistema inteligente de control de las instalaciones.

Entre la tecnología desplegada destacan 14 robots que patrullan de forma autónoma rutas predefinidas, incluidas las salidas de emergencia y el canal de cableado. Su función es comprobar que todo opera con normalidad y que los accesos permanecen libres, con el objetivo de responder con rapidez ante cualquier incidente o situación de riesgo

En caso de accidente, estos dispositivos equipados con cámaras registran la escena y envían las imágenes en tiempo real a un centro de control ubicado en una de las islas artificiales. Además, pueden intervenir en la gestión del tráfico gracias a los altavoces integrados, mediante los cuales emiten instrucciones para organizar la circulación y mejorar la seguridad en el túnel.

«Somos los primeros en inventar un sistema de tubo horizontal de evacuación de humos en la parte superior del túnel submarino de tubo sumergido, que mejora la eficacia de la evacuación de humos en un 42%. También hemos establecido un nuevo sistema tecnológico de extinción de incendios y evacuación de humos para túneles submarinos ultraanchos e intercambiables, que garantiza eficazmente la evacuación segura en caso de incendio», ha afirmado Ma Ershun, subdirector del centro de gestión del Shenzhen-Zhongshan Link, en declaraciones recogidas por el canal de televisión CGTN.

Islas artificiales

Uniendo Shenzhen y Zhongshan, dos de las ciudades más importantes de China, separadas por la bahía Guangdong-Hong Kong-Macao, este macropuente de más de 20 kilómetros está compuesto por dos puentes, dos islas artificiales y un túnel submarino. El recorrido completo tiene un coste aproximado de unos 10 euros al cambio.

En la isla artificial occidental, se ha construido un museo científico de unos 2.200 metros cuadrados, dedicado a la ingeniería del transporte marítimo y a las grandes infraestructuras sobre el mar. Esta isla occidental ocupa alrededor de 137.000 metros cuadrados, una superficie equivalente a unos 19 campos de fútbol, y fue diseñada con una forma simbólica inspirada en el Kunpeng, una criatura mitológica china que se transforma de pez a ave.