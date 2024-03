Hay que prepararse para lo peor: los expertos afirman que la población mundial se reduce

Los expertos afirman que la población mundial se reduce, algo que no necesariamente es malo, pero hay que prepararse para lo peor. Cada vez nacen menos niños, es una realidad que estamos viendo en nuestros vecindarios.

El hecho de que las mujeres retrasen la edad para ser madres ya llegando a la barrera de los 40 o directamente, se olviden de tener hijos por el bien de un estilo de vida en el que todos estamos sumergidos. Hace que en determinados países el número de hijos se ha reducido al máximo, lo que a la larga significa una reducción de habitantes de ese lugar que puede llegar a cifras peligrosas.

Hay que prepararse para lo peor

El ser humano podría reproducirse hasta acabar con todos los recursos del planeta. Hasta la fecha lo ha hecho sin control, pero con la llegada de determinadas políticas de natalidad ha cambiado una tendencia que era casi apocalíptica y ha estabilizado los números, no sin nuevos riesgos asociados.

Es el caso de China, el gigante asiático que ha dejado a su población en números rojos. La política del hijo único sorprendió a un occidente que estaba en plena expansión y lo hizo para dar paso a un cambio radical al que medio mundo tuvo que enfrentarse.

Desde entonces China no solo ha evitado duplicar su población, sino que la está reduciendo. Algo que también puede resultar peligroso, especialmente si nos fijamos en que no hay relieve generacional y la mayoría son hombres. Un desequilibrio casi provocado que no es el mejor ejemplo para averiguar qué está pasando en el mundo.

Después de años y años en los que se ganaba población, la situación actual del planeta nos lleva a perderla. Estamos viviendo unos días en los que las alertas están activadas ya que miramos hacia un futuro que puede ser igual de apocalíptico que esa falta de recursos que provocaría un aumento desmesurado de personas.

No tendremos quizás personal para poder afrontar determinadas tareas que quizás se quedarán sin relieve generacional. Algo que quizás necesitamos y con lo que tendremos que luchar. Teniendo en cuenta que estaremos ante una situación que puede acabar siendo terrible en muchos sentidos.

Los expertos alertan de lo que está pasando en el mundo, algo que quizás no sea todo lo bueno que parece tener más recursos para menos personas.

Los expertos alertan que la población mundial se reduce

La serie histórica a la que nos enfrentamos refleja todo lo que ha pasado a la humanidad estos últimos tiempos. Si nos remontamos al inicio de la Edad Media, en el siglo X, se estima que la población mundial era de 275 a 300 millones de personas. Llegamos al siglo XVIII, en plene Edad Moderna y la población mundial había crecido estando ya entre los 650 a 800 millones de personas. No fue hasta el siglo XIX coincidiendo con la revolución industrial cuando se produjo el mayor crecimiento de la historia, llegando a los 1.000 a 1.700 millones hacia 1900.

Las mejoras en el estilo de vida y en la medicina, se acabaron traduciendo en una población que no dejaba de crecer. Con lo cual, cada salto poblacional era cada vez más y más elevado. La situación podría ser peligrosa en un mundo que sobrepasaba la franja de los miles de millones de personas y de millones de nacimientos al año.

En 2022 superamos los 8.000 millones de personas en un récord sin precedentes cuyos datos van a empezar a cambiar, con un importante descenso de la población mundial durante los próximos años. La revista científica The Lancet, una de las más consultadas durante la pandemia, tiene muy claro que la tendencia a partir de ahora será la reducción de la población.

Ya sea por un aumento de la mortalidad que hará que se superen las defunciones que estarían por encima de los nacimientos, con lo cual, el saldo final, será la población se pierde y no se gana. En 2100 según este estudio el 97% de los países verá cómo se reduce su población.

En el año 2050, 155 de las 204 naciones, verá como la infertilidad va en aumento, con lo cual, cada vez nacerán menos niños. La reducción de la natalidad es el primer paso para ver reducir las cifras de determinados países que verán como acaban perdiendo población.

Es un mal endémico que la inmigración no podrá suplir, por mucho que se intente crear las condiciones para atraer a personas de otros países, no habrá suficientes incentivos u población dispuesta a cambiar de aires y menos a tener hijos. Dentro de unas décadas, la población mundial quizás acabe siendo mucho menor de lo que es hoy en día. Será cuestión de ver qué nos depara el futuro.