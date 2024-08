Ya hay fecha para el fenómeno que tardará 10 años en repetirse: llega la alineación de los planetas

Tardará 10 años a repetirse este fenómeno que ya tiene fecha de llegada, estamos ante una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que nos afecten de lleno. Los astros tienen una serie de elementos que nos impactan, desde su simple contemplación. Aunque pueda parecer imposible, este tipo de elementos son los que vemos cada noche provocando más de un pensamiento o una reacción. Estamos ante un fenómeno que no se volverá a ver en una década.

La alineación de estos planetas es un hecho singular. No es habitual que se pongan perfectamente alineados y que este espectáculo sea visible desde la Tierra. De hecho, podremos verlo directamente desde cualquier parte del país, por lo que, estaremos pendientes de un cielo que los expertos ya han advertido que no será como esperábamos, sino que más bien nos sorprenderá. Si quieres estar pendiente de un hecho singular, seas o no aficionado a la astronomía o a la astrología, toma nota del día en el que tendrá que mirar al cielo. Anota en tu agenda esta fecha que está más cerca de lo que imaginas.

Un fenómeno que tardará 10 años en repetirse

Ha llegado el verano de los grandes acontecimientos planetarios. Hemos tenido más de una increíble alineación que se ha convertido en una auténtica novedad en todos los sentidos. Estamos percibiendo estos cambios que nos pueden afectar de lleno.

Tienes que estar pendiente de ese cielo que te afecta de la misma forma que lo hace la luna. En la astrología la posición de los planetas dice mucho de lo que nos está esperando y de cómo podemos afrontar algunas partes de nuestra vida. Sin duda alguna, estamos ante una situación que veremos incrementada este verano.

En junio ya tuvimos una alineación que se convirtió en única, pero lo que ha llegado después nos ha dejado en una situación igual de complicada. Estamos ante unos cambios que pueden ser claves y que seguramente acabarán siendo los que marquen una diferencia importante.

Este mes de agosto volvemos a tener una alineación que hará que muchas personas amantes de los astros no pierdan esta oportunidad. Tendrás que estar atento en un día en el que los planetas desfilarán por el firmamento de una manera nunca vista. Esto es todo lo que necesitas saber.

Llega la alineación de los planetas

Una nueva alineación de planetas llegará este 28 de agosto de 2024, un hecho singular que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Es un espectáculo que, igual que los eclipses o las lágrimas de San Lorenzo, nos hacen mirar a un cielo que nos guarda sorpresas.

Tal y como nos explican en el portal Starwalk: «Las alineaciones planetarias son hermosos eventos celestiales que puedes observar sin equipo especial. La próxima alineación planetaria es el 28 de agosto de 2024. Para asegurarte de encontrar cada planeta fácilmente, usa la aplicación gratuita Sky Tonight. Y no te preocupes si eres nuevo en astronomía. La aplicación es fácil de usar, perfecta tanto para principiantes como para expertos. Ahora, sumérgete en este artículo para obtener consejos fáciles sobre cómo observar los planetas, las fechas y horas de las próximas alineaciones planetarias y una explicación de cómo funcionan estas alineaciones».

Siguiendo con la misma explicación: «La próxima alineación planetaria tendrá lugar el 28 de agosto de 2024. En la madrugada, seis planetas — Mercurio, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno — se alinearán en el cielo. Podrás ver a Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno a simple vista, sin embargo, Mercurio estará más cerca del horizonte y será más difícil de detectar. Para ver a Neptuno y Urano, necesitarás un telescopio o binoculares de alta potencia. Veamos más de cerca las condiciones para observar los planetas».

Desde el mismo portal, nos informan de dónde poder ver este espectáculo para que desde cualquier parte del planeta podemos estar pendientes de un fenómeno que tardará en repetirse.

La alineación planetaria será visible casi en todas partes en las horas de la mañana. Sin embargo, el 28 de agosto de 2024 es solo una fecha general cuando será bien vista para la mayoría de las ubicaciones alrededor del mundo. La fecha ideal para ver la alineación puede variar dependiendo de tu ubicación. Aquí hay una lista de diferentes ubicaciones en todo el mundo y las fechas en que los planetas se verán en el sector de cielo más pequeño para ellos durante esta alineación:

Abu Dabi: 23 de agosto, sector del cielo de 172 grados;

Hong Kong: 23 de agosto, sector del cielo de 173 grados;

Atenas: 24 de agosto, sector del cielo de 167 grados;

Nueva York: 24 de agosto, sector del cielo de 166 grados.

Tokio: 24 de agosto, sector del cielo de 168 grados;

Berlín: 26 de agosto, sector del cielo de 162 grados;

Londres: 26 de agosto, sector del cielo de 162 grados;

Reikiavik: 26 de agosto, sector del cielo de 158 grados;

México: 28 de agosto, sector del cielo de 178 grados;

São Paulo: 30 de agosto, sector del cielo de 165 grados.

Sídney: 30 de agosto, sector del cielo de 161 grados.

Ten en cuenta que edificios altos o montañas cercanas podrían ocultar los planetas de la vista.