Giro inesperado: un astrónomo de Harvard confirma que los ovnis han llegado a la Tierra

Un astrónomo de Harvard confirma que los ovnis han llegado a la Tierra, demostrando de esta manera que hay vida en otros planetas. Hay un debate abierto desde hace años sobre los extraterrestres. Para la ciencia es más que evidente que existe vida en algún punto de un universo que es infinito. En alguno de esos planetas que se han descubierto, pero están lejos del nuestro, tanto que es casi imposible llegar a ellos para saber si puede haber vida o no en estos lugares.

La exploración espacial no ha empezado, pero seguimos con la mirada puesta a un futuro en el que tendremos que salir de casa. De esta manera la humanidad debe expandirse hacia el exterior, aunque en realidad quizás no tengamos que hacerlo para comprobar que hay vida más allá de nuestras fronteras. Un astrónomo de Harvard ha lanzado novedades importantes sobre la vida extraterrestres, afirmando categóricamente que los ovnis han conseguido llegar hasta aquí. En un recorrido que quizás nos sorprenderá, pero en esencia estaremos ante un elemento que puede cambiarlo todo en estos días que tenemos por delante, el futuro está más cerca de lo que parece.

Este experto de Harvard da un giro inaudito

Abraham Loeb es el experto de Harvard que ha dado algunos datos importantes sobre los OVNIS. La ciencia se ha manifestado y lo ha hecho de tal forma que parece que tira por tierra las teorías anteriores sobre un elemento que genera debate en muchos sentidos.

Afrontamos una serie de teorías que tienen a esos extraterrestres que aparecen en las películas en el centro. El ser humano no puede estar solo en el universo, es una realidad que conocemos desde hace tiempo, pero, lo que no habíamos tenido hasta ahora es la prueba irrefutable de lo que nos rodea.

Hay expertos que han trabajado durante años y años en una investigación que debe darnos respuestas importantes sobre algo que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Sin duda alguna, estamos ante un paso más. Ante una sociedad que está preparada para lo que llega.

El futuro acepta a los OVNIS como posibles elementos que son capaces de hacernos pensar en cierta manera qué es lo que está por llegar y cómo poder afrontarlo. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo peor en muchos sentidos, Loeb ha dado con unas afirmaciones que han dado un giro radical a la ciencia.

Hasta hace poco, nadie se atrevía a decir la verdad, parecía que los OVNIS se habían quedado reservados a las películas de ciencia ficción. Aunque la realidad es que muchos de estos científicos que estudian el universo ya saben perfectamente qué es lo que pasa más allá de nuestro planeta.

Desde scientificamerica, la revista especializada, Abraham Loeb nos explica cómo los extraterrestres nos han visitado: «Los descubridores del objeto lo apodaron «Oumuamua», un término hawaiano que se traduce aproximadamente como «explorador». Los exámenes inevitablemente superficiales de este transeúnte celestial mostraron que tenía varias propiedades que desafiaban una explicación natural fácil. La forma aparente de Oumuamua, que era como un cigarro o panqueque de 100 metros de largo, no se parecía mucho a ningún asteroide o cometa conocido. Tampoco lo hizo su brillo, que reveló que «Oumuamua era al menos 10 veces más reflectante que una de las rocas espaciales típicas de nuestro sistema solar, lo suficientemente brillante como para sugerir el brillo del metal bruñido. Lo más extraño es que, a medida que se alejó después de caer en picado por el sol, el objeto se aceleró más rápido de lo que podría explicarse solo por la decanución del agarre gravitacional de nuestra estrella. Los cometas más corrientes pueden exhibir aceleraciones similares debido al efecto de cohete de los gases de evaporación que se salen de sus superficies heladas calentadas por la luz del sol. Pero no se vieron signos de tales chorros alrededor de ‘Oumuamua».

Siguiendo con la misma explicación: «A finales de 2018, Loeb y su coautor Shmuel Bialy, un becario postdoctoral de Harvard, publicaron un artículo en el Astrophysical Journal Letters argumentando que «Oumuamua había sido nada menos que el primer contacto de la humanidad con un artefacto de inteligencia extraterrestre».

Por lo que, habrían conseguido romper con el problema de la distancia, llegando a conseguir la suficiente velocidad para poder conectar entre distintos planetas habitables, algo que parecía hasta hace unos años casi imposible. Este primer visitante no ha tenido suficiente energía para ponerse en contacto con la humanidad o quizás, no ha sido su intención, por lo que, simplemente es una teoría que no comparten todos los científicos. Debemos empezar a pensar en que tarde o temprano alguna civilización nos contactará.