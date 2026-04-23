EEUU confirma una revolución inaudita y anuncia: va a empezar a producir energía nuclear en el espacio

Estados Unidos quiere producir energía nuclear en el espacio. El Gobierno americano se ha fijado como objetivo instalar un reactor nuclear en la Luna antes de 2030, fruto de una alianza entre la NASA, el Departamento de Energía (DOE) y el Departamento de Defensa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la misión de EEUU de producir energía nuclear en el espacio para los próximos años.

La misión Artemis II, desarrollada con éxito entre el 1 y 11 del mes de abril, ha vuelto a poner de manifiesto que el hombre es capaz de alcanzar cotas nunca imaginadas. La NASA consiguió que los cuatro tripulantes que viajaron a bordo de la nave espacial Orion llegaran hasta la cara oculta de la Luna e hicieran una toma histórica de la Tierra vista desde un lugar nunca visitado. Después de este viaje con éxito, desde Estados Unidos se han fijado un siguiente objetivo antes del año 2030: instalar un reactor nuclear en la Luna.

«Estados Unidos liderará el desarrollo y despliegue mundial de energía nuclear espacial para la exploración, el comercio y la defensa», se puede leer en un documento de seis páginas en el que la Casa Blanca explica su intención con respecto a la producción de energía nuclear en la Luna «Las agencias gubernamentales establecerán alianzas rentables con innovadores del sector privado para alcanzar objetivos a corto plazo, entre los que se incluye el despliegue seguro de reactores nucleares en órbita a partir de 2028 y en la Luna a partir de 2030», dice este texto sobre la fecha límite.

EEUU y cómo producir energía nuclear en el espacio

En este texto también se puso de manifiesto que la NASA en los próximos días comenzará a desarrollar este programa. «La NASA, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de este memorando, iniciará un programa para desarrollar un reactor espacial de potencia media con una variante de energía de superficie por fisión lunar (FSP) lista para su lanzamiento en 2030, y una opción para una variante espacial destinada a una demostración de propulsión eléctrica nuclear (NEP)», afirman desde el Gobierno de los EEUU sobre el objetivo de producir energía nuclear en el espacio.

El Gobierno que dirige Donald Trump también afirma que producir energía nuclear en el espacio demostrará la «superioridad espacial estadounidense» en la carrera que mantiene con China por ser la primera potencia mundial al respecto, algo que se ha demostrado con la última misión a la parte oculta de la Luna que ha llevado con éxito la Artemis II de la NASA.

Esto también lo confirmó en las redes sociales Jared Isaacmann, administrador de la NASA, que dejó claro en las redes sociales que «ha llegado el momento de que Estados Unidos avance en el uso de la energía nuclear en el espacio». «Hoy, estamos publicando nuevas directrices para las agencias federales sobre el establecimiento de una Iniciativa Nacional para el Poder Nuclear Espacial Americano, tal como lo solicitó la Orden Ejecutiva del presidente Trump sobre Garantizar la Superioridad Espacial Americana», publicó el perfil oficial de la Casa Blanca en las redes sociales.

The time has come for America to get underway on nuclear power in space🇺🇸 https://t.co/fLrM4MtNbM — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) April 14, 2026

«El poder nuclear en el espacio nos proporcionará la electricidad sostenida, la calefacción y la propulsión esenciales para una presencia permanente en la Luna, Marte y más allá», dijo en un comunicado en el que se adjuntó el documento en el que la Casa Blanca analiza el nuevo proyecto que ha encargado a la NASA junto al Departamento de Energía (DOE) y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. EEUU producirá energía nuclear en el espacio con el objetivo de garantizar el acceso a ella en un futuro no muy lejano cuando los humanos circulen por el espacio.