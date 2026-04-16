La NASA pone a prueba al 112 Canarias para futuras operaciones de rescate espacial en el Atlántico

Una delegación de la NASA ha visitado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias, dependiente del Gobierno local, para conocer de cerca el funcionamiento del sistema de emergencias del archipiélago. Este interés se enmarca dentro de su programa Artemis II, que contempla la exploración lunar y el regreso de misiones tripuladas, con posibles escenarios de amerizaje en el Atlántico.

Marcos Lorenzo, viceconsejero de Emergencias y Aguas, y Fernando Figuereo, director general de Emergencias, recibieron a esta delegación de la agencia espacial junto al director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, y el responsable de la sala operativa en Tenerife, José María Yanes. En la visita conocieron los recursos técnicos y humanos disponibles para la gestión de emergencias.

El director de Salud y Asuntos Médicos de la NASA, James Polk, trasladó el interés de la NASA por la capacidad de coordinación ante un posible amerizaje de una cápsula espacial entre Canarias y África. Polk señaló que «además de garantizar la seguridad de las personas a bordo de la nave, se debe asegurar también a los que naveguen en buques y barcos que estén próximos a la zona de amerizaje».

Zona estratégica para la NASA

El acuerdo alcanzado entre la NASA y el Servicio Canario de la Salud contempla que los hospitales de referencia de Tenerife, el HUC y La Candelaria, se conviertan en “zona de referencia” en el Atlántico para el apoyo sanitario en caso de contingencias durante misiones espaciales.

Polk hizo hincapié en la necesidad de prever todos los escenarios, ya que «nuestros cohetes son naves muy sofisticadas y delicadas y a veces las cosas no funcionan como uno tiene previsto. Hay que preverlo todo de antemano». Es por ello que han destacado a Canarias como un punto estratégico para apoyo sanitario de emergencia a las próximas misiones tripuladas del programa Artemis.