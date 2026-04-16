Increíble pero cierto: 200 okupas acceden a un hotel de Tenerife y venden por internet el mobiliario

La okupación ilegal ha vuelto a sacudir Canarias, esta vez con un caso escandaloso en Tenerife. Por increíble que parezca, unos 200 okupas han tomado por la fuerza el antiguo Hotel Callao Sport, ubicado en la zona de Callao Salvaje.

Los hechos han ocurrido en el municipio de Adeje, cuando dos centenares de okupas tomaron por la fuerza un edificio abandonado.

Poco a poco lo han convertido en un improvisado asentamiento, lo que ha producido muchas molestias a los vecinos. Además, han tenido la osadía de empezar a vender material del hotel por Internet.

Los okupas toman un hotel en Tenerife

Según ha recogido la Cadena COPE gracias a su delegación canaria, varios vecinos de la zona han denunciado la terrible situación que están sufriendo en Callao Salvaje.

Los okupas cada vez se sienten más impunes y, por ello, ya no podemos decir que sólo lo hacen por necesidad. «Son extranjeros, la mayoría sudamericanos, y no parecen gente vulnerable, sino personas a las que han llamado», afirmaba un vecino.

La situación ha provocado el descontento de los vecinos con los propietarios del hotel, ya que no han tomado ninguna medida contra los okupas. Mientras tanto, ellos tienen que sufrir las consecuencias.

«No entendemos cómo la empresa propietaria no hace nada y permite todo esto, sin cortar la luz y el agua, ya que esto debe estar generando un gasto para ellos», lamentaban.

Aun así, también reconocieron que el Ayuntamiento ya es consciente de la situación y la Policía Local está estudiando el caso, para tomar cartas en el asunto.

¿Por qué echar a los okupas del hotel de Tenerife es tan complicado?

Aunque este problema afecta a muchos vecinos, se han encontrado con un inconveniente muy grande para desalojar a los 200 okupas que han entrado a vivir en casi 60 habitaciones del hotel.

La ley actual hace referencia a las viviendas, por lo que echar a estos okupas del edificio es más complicado. Además, el proceso es más lento, ya que no están allanando la casa de un particular.

«Entendemos que la ley se refiere a la okupación de viviendas, pero no entendemos cómo esta puede ocurrir en un hotel», decían con resignación.

Okupan un hotel de Tenerife y ganan dinero vendiendo por Internet

Por si fuera poco, los vecinos tienen sospechas de que los okupas han empezado a sacar provecho económico de la situación.

Su atrevimiento es tan grande que han empezado a vender material del hotel por internet, lo que podría ser una fuente de conflictos, provocar un efecto llamada e incluso generar peleas entre ellos.

«Han empezado a desvalijar útiles del hotel de zonas como la cocina o la recepción… Hay artículos a las venta en internet», confirmaba uno de los denunciantes.

De hecho, un temor de los vecinos es que la entrada de tantos okupas al mismo tiempo haya estado propiciada por la intervención de alguna mafia, que se dedica profesionalmente a la entrada ilegal en este tipo de edificios.

De momento, la única realidad es que, mientras se soluciona el caso, serán los vecinos de Callao Salvaje los que tendrán que lidiar con las decenas de problemas que genera la okupación.