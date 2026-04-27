Desaparece por primera vez en 40 años una parte del golfo de Panamá: su impacto global es muy preocupante

La ciencia acaba de registrar un hecho nunca antes visto que enciende las alarmas sobre el estado actual de los océanos. Por primera vez en más de 40 años, un fenómeno que es esencial para la vida marina ha desaparecido en el golfo de Panamá. Este suceso podría ser una señal de cambios más profundos en el clima global, lo que afectaría a los ecosistemas marinos.

Fenómeno clave

El proceso que se ha visto afectado se llama afloramiento oceánico, un sistema natural en el cual las aguas frías y cargadas de nutrientes suben desde el fondo marino hasta la superficie. Este fenómeno es esencial para mantener una estabilidad en el océano.

Durante décadas, este fenómeno se repetía cada año de forma predecible en el golfo de Panamá. Sin embargo, en 2025, los científicos comenzaron a ver que el afloramiento oceánico no ocurría, y eso les comenzó a preocupar.

Este fenómeno supone un cambio radical en un hecho que se había mantenido de forma estable durante al menos cuatro décadas.

Menos vida en el mar

La causa principal de que este fenómeno no ocurra se debe a un debilitamiento de los vientos estacionales, que cambian de rumbo según la estación. Estos vientos son los encargados de empujar el agua superficial y permitir que el agua fría de las profundidades suba hacia la superficie.

En 2025, estos vientos ya fueron mucho más débiles de lo habitual, lo que hizo que se interrumpiera el proceso. Como consecuencia, no sólo aumentó la temperatura del agua, sino que también disminuyó la cantidad de nutrientes, afectando a los ecosistemas marinos que viven en el océano.

Impacto directo en pesca y ecosistemas

El afloramiento no sólo afecta a la biodiversidad, sino que también perjudica a la economía. En Panamá, este fenómeno es una clave para la pesca, ya que ayuda a mantener sanos y estables los arrecifes de coral.

Su desaparición podría reducir de forma drástica la productividad pesquera y perjudicar a los arrecifes de coral, haciéndolos mucho más vulnerables, afectando a todo el ecosistema marino.

Además, el proceso del afloramiento también influye en el clima, ya que ayuda a enfriar las aguas superficiales. Sin el afloramiento, las temperaturas podrían subir rápidamente.