Los biólogos ponen el grito en el cielo: las tortugas se reproducen más jóvenes, pero producen menos huevos

El equilibrio de los ecosistemas marinos está cambiando y algunas especies emblemáticas muestran señales de alerta. Un estudio internacional de larga duración ha detectado un patrón preocupante en las tortugas marinas.

Estos animales adelantan la edad de reproducción, pero lo hacen con menor frecuencia y con puestas más reducidas.

Aunque la llegada temprana a las playas podría interpretarse como una adaptación natural, el seguimiento individual durante casi dos décadas evidencia una disminución sostenida en la capacidad reproductiva que amenaza la estabilidad de las poblaciones.

Las tortugas marinas adelantan su reproducción pero reducen notablemente sus huevos

La investigación fue desarrollada por científicos de la Queen Mary University of London junto con conservacionistas de la Associação Projeto Biodiversidade. Durante 17 años, monitorizaron a las tortugas de Cabo Verde, uno de los principales sitios de anidación del Atlántico oriental.

La especie se encuentra catalogada como vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que hace que cualquier cambio en su biología tenga relevancia para la conservación.

El seguimiento de las hembras muestra que llegan antes a las playas, pero con reservas energéticas reducidas.

Las tortugas son consideradas «reproductoras de capital», lo que significa que dependen de la energía acumulada en sus áreas de alimentación en alta mar para poder reproducirse. Cuando estas reservas son insuficientes, la cantidad de huevos y nidos disminuye notablemente.

La menor disponibilidad de alimento afecta la reproducción de las tortugas marinas

Los científicos utilizaron estimaciones satelitales de clorofila (un indicador de productividad primaria) para evaluar las zonas de alimentación frente a África Occidental. Los resultados muestran una disminución importante en la productividad marina, lo que implica menos alimento disponible para las tortugas.

Estos son los efectos:

El intervalo entre temporadas reproductivas se ha duplicado, pasando de aproximadamente dos a cuatro años .

. Las hembras construyen menos nidos en cada temporada.

en cada temporada. Cada puesta contiene menos huevos que en registros anteriores.

Aunque la anidación ocurre a edades más tempranas, el rendimiento reproductivo global de cada individuo se reduce, evidenciando que el aumento de actividad en la playa no refleja necesariamente la salud poblacional.

La protección de las playas no basta: la reproducción de tortugas requiere estas medidas

Kirsten Fairweather, coautora principal del estudio y coordinadora científica de la Associação Projeto Biodiversidade, afirma en declaraciones recogidas por Oceanographic Magazine que «desde la playa, todo parece un éxito de conservación: más nidos y anidación temprana».

Sin embargo, el seguimiento a largo plazo revela que las hembras «trabajan más duro para obtener resultados mucho menores».

Proteger las playas de anidación sigue siendo fundamental, pero insuficiente si no se preservan también las zonas de alimentación en alta mar. La reducción de recursos energéticos limita la capacidad reproductiva, incluso en colonias que aparentan prosperar.

El estudio concluye que, sin estrategias de conservación más integrales que incluyan hábitats marinos y la gestión de recursos, la disminución en la producción de huevos podría derivar en un declive poblacional progresivo.

Aunque la amenaza no siempre es visible desde la playa, los datos acumulados durante 17 años muestran una tendencia preocupante para la supervivencia de estas tortugas.