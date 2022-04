La idea de poder trasladarnos en un futuro, a otro planeta y quizás incluso poder crear colonias humanas capaces de sobrevivir en otro planeta que no sea la Tierra no es ciencia ficción, pero lo cierto es que parece que no nos damos cuenta de lo afortunados que somos, como humanos de vivir en la Tierra. De hecho, sobrevivir en cualquier otro planeta del sistema solar sería algo complicado, pero ¿ hasta qué punto? ¿Cuánto tiempo sobreviviríamos en cada planeta?.

¿Sobreviviríamos en otro planeta?

Comencemos con el planeta más cercano al Sol, Mercurio . Es el más pequeño del sistema solar y por ello no tiene suficiente fuerza gravitacional para tener una atmósfera . La cara que el planeta gira hacia el Sol tiene una temperatura que se acerca a los 427 grados centígrados, la otra llega a -173 grados. Pensarás que si estuvieras a la mitad, incluso podrías encontrar una temperatura que se adapte a tu cuerpo. Desafortunadamente, sin embargo, Mercurio carece de oxígeno, por lo que todo depende de cuánto tiempo puedas contener la respiración. En definitiva, en un par de minutos estarías muerto (y si estuvieras de cara al sol, resistirías aún menos).

Pasemos a Venus , donde la fuerza gravitacional es muy similar a la que hay en la Tierra. También podrías caminar sin demasiados problemas sobre la superficie del planeta, si no fuera porque morirías quemado vivo a los pocos segundos porque la atmósfera venusina es muy densa y crea un efecto invernadero de enésima grado, elevando la temperatura media a 464 grados centígrados.

¿Y Marte? Varias veces se ha planteado la idea de colonizarlo. De hecho Elon Musk quiere llevar humanos al planeta rojo con su SpaceX. Pero, ¿qué debemos esperar cuando lleguemos allí? Las temperaturas marcianas fluctúan entre 20 grados centígrados y -140 grados. Se podría sobrevivir, pero a modo de comparativa, sería como vivir permanentemente en zonas deshabitadas de la Tierra como algunas partes remotas de Siberia.

¿Y en los planetas gaseosos?

Después de Marte tenemos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno , los planetas gaseosos de nuestro sistema solar. Esto significa que no puedes aterrizar allí, pero aún puedes llegar al centro del planeta. Bueno, nunca llegarías allí porque la presión atmosférica te aplastaría en menos de un segundo. Por no hablar del hecho de que, por ejemplo, hay vientos de hasta 1.500 km por hora en Neptuno.

¿Y en el Sol?

En la superficie de nuestra estrella, las temperaturas alcanzan incluso los 5.500 grados centígrados. Esto significa que un ser humano se vaporizaría en unas décimas de segundo. Ciertamente no es un buen lugar para quedarse. En Plutón , en cambio, nos encontraríamos ante el problema contrario: en este pequeño planeta, las temperaturas alcanzan los 230 grados centígrados bajo cero, estando tan lejos del Sol. Sería como sumergirse en un tanque de hidrógeno líquido : después dos segundos habríamos muerto de hipotermia.