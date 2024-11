La confirmación de los expertos sobre los extraterrestres que nadie se puede creer: están en este sitio de la Tierra

Los expertos tienen muy claro que los extraterrestres están en este sitio de la Tierra, llevan años estando en este lugar, incluso más que el propio ser humano. La teoría de que los extraterrestres nos visitan, nos ha visitado y lo seguirán haciendo en un futuro cobra cada vez más vida. En especial en estos días en los que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta lo que nos estaba esperando. Con algunos detalles que acabarán siendo claves y fundamentales.

Hemos visto algunas imágenes o ha sido testigos de algunos descubrimientos que realmente ponen los pelos de punta. Aunque la teoría conspiratoria de que son seres de otro planeta los que viven entre nosotros, puede cobrar aún más fuerza si conocemos un poco más qué nos está esperando de forma totalmente inesperada. Las noticias que llegan desde Estados Unidos sitúan a los extraterrestres en un punto del planeta que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Son tiempos de cambios para los que debemos estar preparados. Estos son los días en los que realmente podemos empezar a pensar en esta ciencia ficción que ha acabado siendo ciencia.

Nuestro planeta no puede ser el único que alberga vida en un universo que es casi infinito. Por lo que, es lógico pensar que estamos ante una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marquen la diferencia en todos los sentidos. Es hora de saber qué dicen los expertos sobre el fenómeno OVNI.

Los extraterrestres han formado parte, hasta la fecha, de la ciencia ficción, aunque puede acabar siendo el que acabe siendo en un futuro ciencia. Si tenemos en cuenta que estamos ante un tipo de detalle que puede acabar marcando la diferencia en todos los sentidos.

Los expertos han empezado a hablar muy claro sobre el fenómeno extraterrestre que cada vez va cogiendo más relevancia. Por lo que quizás tenemos más cerca de lo que nos imaginamos unos extraterrestres que pueden estar entre nosotros. Especialmente si tenemos en cuenta que estamos ante un fenómeno que está siendo cada vez más popular.

Desde Estados Unidos nos llegan novedades importantes que sitúan a seres de otro planeta en un lugar muy concreto del planeta Tierra, concretamente en nuestros océanos. Parece un guion de ciencia ficción, pero podría ser una realidad.

Según el medio Daily Star; «Un ex investigador de la NASA cree que los pilotos de ovnis podrían estar viviendo bajo nuestros océanos. Kevin Knuth, un distinguido académico que trabajó en el Centro de Investigación Ames de la NASA de 2001 a 2005, cree que hay muchas razones por las que los visitantes extraterrestres podrían optar por basarse bajo el agua, en lugar de en la superficie de la Tierra. Para empezar, dice, si prefieren permanecer desapercibidos, los océanos profundos son ideales. Le dijo al podcast TheTheories of Everything: «El 75% de la superficie de la Tierra es agua y realmente tenemos muy poco acceso a ella. Así que, si te vas a esconder en algún lugar, eso es perfecto. Muchos avistamientos recientes de ovnis han involucrado naves que parecen moverse sin esfuerzo entre el aire y el mar, y Kevin agrega que los extraterrestres de un planeta natal del mundo acuático tendrían muchas razones para basarse bajo el mar.

Siguiendo con la misma explicación: «Continuó: «Si vienes de un entorno acuático, los entornos acuáticos en los planetas van a ser mucho mejores para vivir que los entornos atmosféricos. Las atmósferas tienen una baja capacidad de calor, por lo que la temperatura varía mucho… obtienes grandes variaciones de temperatura. «Y luego, yendo de planeta en planeta, tienes enormes variaciones de temperatura en la atmósfera: ve a Marte, y estás mirando 100 grados bajo cero Fahrenheit. Vas a Venus y estás mirando a 800 grados Fahrenheit. Es dramático. Y la presión del aire también es dramáticamente diferente, de un planeta a otro…. Kevin explica que la atmósfera en Venus es unas 100 veces más densa que la nuestra, mientras que el «aire» marciano es más como 100 veces más delgado. Y en ninguno de esos planetas la atmósfera hace nada para protegerse contra la radiación cósmica u otros peligros. «Hay todo tipo de problemas con vivir en una superficie protegida solo por una atmósfera», dijo. «Pero si vives en un océano, ir a otro planeta con un océano es en realidad algo bastante bueno. «Si es un océano de agua, entonces un océano de agua en otro planeta va a estar entre las temperaturas de 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit. Por lo tanto, las temperaturas no van a cambiar drásticamente de un océano a otro, yendo de un planeta a otro».