Cómo prepararnos para el acontecimiento astronómico que ocurrirá en el cielo este 22 de abril

No hace falta esperar a la lluvia de estrellas de agosto, al eclipse del siglo o al lanzamiento de una misión de la NASA para mirar al cielo y encontrarnos con algo que realmente nos sorprenda. En apenas unos días, el firmamento ofrecerá un espectáculo que los amantes de la astronomía ya tienen marcado en el calendario. El próximo 22 de abril, la noche se iluminará con uno de los eventos más esperados de la primavera: la lluvia de estrellas de las Líridas.

Las Líridas: el gran espectáculo de abril

Tras varios meses sin lluvias de estrellas destacadas, las lluvia de estrellas Líridas marcan el inicio de la temporada más activa de meteoros. Aunque no es la más intensa del año, sí es una de las más antiguas y esperadas.

En condiciones normales, se podrán observar alrededor de 15 a 20 meteoros por hora, aunque en ocasiones excepcionales, como ocurrió en el siglo pasado, se han registrado auténticas explosiones de actividad con hasta 100 estrellas fugaces por hora.

Cuándo y a qué hora verlas

El fenómeno estará activo entre el 14 y el 30 de abril, pero su punto máximo llegará la noche del 22. A partir de las 22:30 horas comenzarán a verse los primeros meteoros, aunque el mejor momento será entre las 2:00 y las 5:00 de la madrugada.

Este año, la Luna en cuarto creciente podría dificultar la visibilidad de los meteoros más débiles, por lo que los expertos recomiendan esperar a las últimas horas de la noche o buscar zonas donde su luz quede parcialmente oculta.

De dónde vienen las estrellas fugaces

Las Líridas tienen su origen en el Cometa Thatcher (C/1861 G1), un cuerpo celeste que tarda más de cuatro siglos en completar su órbita alrededor del Sol.

Cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo y roca que deja este cometa, esas partículas entran en la atmósfera a gran velocidad, unos 49 kilómetros por segundo, y se desintegran, generando los destellos luminosos que conocemos como estrellas fugaces.

Cómo observarlas correctamente

Para disfrutar del espectáculo en su máximo esplendor, es fundamental alejarse de la contaminación lumínica. Lugares rurales, montañas o espacios naturales son ideales para la observación.

En España, destacan zonas reconocidas como Reservas Starlight, como Sierra Morena, La Palma o Montsec, donde la calidad del cielo nocturno permite una visibilidad excepcional.

También es importante dejar que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 15 minutos y evitar mirar el móvil, ya que su luz reduce la sensibilidad visual.

Un fenómeno breve, pero inolvidable

Aunque las Líridas no tienen la fama de las Perseidas de verano, ofrecen un espectáculo único. Sus meteoros son más lentos y, en ocasiones, pueden generar bólidos especialmente brillantes que iluminan el cielo durante unos segundos.