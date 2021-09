Seguramente muchos han visto las imágenes de osos polares varados en el hielo marino. Estas imágenes se utilizan con frecuencia para demostrar como el cambio climático está afectando a los osos polares y a medida que pase el tiempo la afección seguramente será mayor. Aunque ha surgido en algunos medios de comunicación, de que la difícil situación de estos animales no sería tan grave. Carbon Brief ha investigado la literatura y ha hablado con expertos en osos polares. Si bien no se conoce mucho sobre algunas poblaciones remotas de estos osos, está claro que no hay una base científica para tal optimismo. A medida que las temperaturas vayan aumentando, a estos mamíferos polares les espera un futuro sombrío, según dicen los científicos.

Cambio climático y osos polares

Las temperaturas en el Ártico están aumentando, por lo menos dos veces más rápido que el promedio mundial y la capa de hielo marino está disminuyendo casi un 4% por década. La pérdida de hielo marino como consecuencia del cambio climático está afectando a los osos polares, ya que entre otras cosas los perjudican para encontrar comida, según muestran algunos estudios.

La razón de todo esto es que estos animales se alimentan de focas anilladas que viven en el borde del hielo y obtienen dos tercios de la energía que necesitan para todo el año a fines de la primavera y principios del verano.

Hay que recordar que el hielo no vuelve a formarse hasta el próximo invierno. Por lo tanto, los osos tienen menos tiempo para cazar presas y el tiempo sin recibir comida será mayor. Esta es una demostración de cómo afecta el cambio climático a los osos polares.

Los científicos han revelado que esto se puede reflejar en una disminución de la condición corporal, con un peso promedio más bajo en las hembras adultas. Sobreviven menos cachorros y los que logran sobrevivir son más pequeños de lo habitual, según establece una investigación.

Factores que complican

Las consecuencias del cambio climático sobre los osos polares se pueden ver sobre las condiciones cambiantes del hielo marino en las distintas regiones del Ártico, aunque no todas las poblaciones de estos osos responderán de la misma forma

El número exacto de osos polares son difíciles de conseguir en las zonas más remotas del Ártico, lo que significa que los científicos conocen más sobre algunas poblaciones de estos osos que sobre otras.

En el sur del mar de Beaufort y el oeste de la bahía de Hudson, la pérdida de hielo marino se ha relacionado directamente con la disminución pasada o presente de la población de estos osos blancos.

Pero en otros lugares, otros factores como la caza, el transporte marítimo, las actividades de petróleo y gas, el turismo, la disponibilidad de presas y la conservación, entran en juego en mayor o menor medida para la forma de vida y la preservación de los osos polares.