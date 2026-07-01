Los científicos no dan crédito: descubren una «cápsula del tiempo» de un millón de años en una cueva de Nueva Zelanda

Científicos de Australia y Nueva Zelanda han encontrado en una cueva cercana a Waitomo, en la Isla Norte de Nueva Zelanda, restos de aves y ranas prehistóricas que habitaron la región hace aproximadamente un millón de años, entre ellos un pariente hasta ahora desconocido del kakapo. Se trata de uno de los primeros hallazgos de fósiles de vertebrados terrestres de este período en la historia del país. El estudio, publicado en la revista Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, revela que la fauna de Nueva Zelanda experimentó grandes transformaciones mucho antes de la llegada de los humanos.

El autor principal del estudio, el profesor asociado Trevor Worthy de la Universidad de Flinders, destaca que los fósiles revelan una comunidad de aves distinta a cualquier otra que se observe en Nueva Zelanda en la actualidad: «Ѕе trаtа dе unа аvіfаunа іdеntіfісаdа еn Nuеvа Zеlаndа, quе fuе rееmрlаzаdа роr оtrа соn lа quе lоѕ humаnоѕ ѕе еnсоntrаrоn un mіllón dе аñоѕ dеѕрuéѕ. Éѕtе ехtrаоrdіnаrіо hаllаzgо ѕugіеrе quе nuеѕtrоѕ аntіguоѕ bоѕquеѕ fuеrоn еn ѕu díа еl hоgаr dе un gruро dіvеrѕо dе аvеѕ quе nо ѕоbrеvіvіеrоn аl ѕіguіеntе mіllón dе аñоѕ».

Fósiles de aves antiguas en Nueva Zelanda

Este hallazgo ha permitido llenar uno de los mayores vacíos en el registro fósil de Nueva Zelanda. Uno de los hallazgos más interesantes es una nueva especie de loro bautizada como «Strigops insulaborealis». Se trata de un antiguo pariente del kakapo, una de las aves más emblemáticas del país oceánico.

Actualmente, el kakapo es el único loro no volador del mundo; sin embargo, el análisis de los huesos fosilizados indica que este ancestro tenía patas más débiles que el kakapo moderno. Los investigadores creen que esta especie antigua probablemente trepaba menos y conservaba cierta capacidad de vuelo.

En la cueva también había fósiles de un ancestro extinto del takahē y de una especie extinta de paloma emparentada con la paloma australiana de alas bronceadas. Los científicos lograron datar el hallazgo con una precisión inusual gracias a técnicas modernas, y concluyeron que los fósiles quedaron atrapados entre dos capas de ceniza volcánica dentro de la cueva. Una capa se formó por una erupción hace aproximadamente 1,55 millones de años, y la segunda por una potente erupción hace cerca de 1 millón de años. Esta estructura geológica natural, conocida como «sándwich», proporciona marcos temporales muy claros.

El profesor asociado Worthy afirma que los fósiles constituyen «una pieza clave, fundamental y hasta ahora desconocida, de la historia natural de Nueva Zelanda». Durante muchos años, los científicos se han centrado principalmente en los cambios ambientales ocurridos tras la llegada de los humanos. Ahora, las nuevas pruebas sugieren que poderosas fuerzas naturales, como los supervolcanes y los drásticos cambios climáticos, ya estaban moldeando la de la fauna hace más de un millón de años.

Kakapo

Los kakapos son loros grandes y robustos. Los machos pueden alcanzar los 60 cm de longitud y llegar a pesar entre tres y cuatro kilos una vez que alcanzan la madurez. Aunque tienen alas, los kakapos no pueden volar. Sus alas son relativamente pequeñas para su tamaño corporal y carecen de la estructura ósea necesaria para el vuelo. Las utilizan principalmente para mantener el equilibrio y amortiguar las caídas.

Esta ave es una especie endémica de Nueva Zelanda, donde originalmente se distribuía por ambas islas principales antes de la llegada de los humanos. Habitaba una gran variedad de entornos, como tussocklands, matorrales y zonas costeras, aunque prefería los bosques latifoliados de hayas, podocarpos y tōtara, donde encontraba refugio y abundante alimento.

Tras la desaparición de muchas poblaciones debido a la depredación, en la actualidad los kakapos sólo sobreviven en islas libres de depredadores, como las islas Codfish (Bacalao), Anchor y Little Barrier. Según la Lista Roja de IUCN, el kakapo está clasificado como «En Peligro Crítico».

«Nueva Zelanda posee un rico registro fósil de vertebrados del Pleistoceno tardío-Holoceno, con numerosos yacimientos en depósitos de dunas, cuevas y humedales por todo el país, que en conjunto proporcionan información detallada sobre la composición y distribución de la avifauna inmediatamente anterior a la aparición del ser humano. En contraste, los depósitos fósiles de vertebrados terrestres más antiguos del Pleistoceno son desconocidos en las cuevas de Nueva Zelanda y, por lo demás, se limitan al depósito de la playa de Marton del Pleistoceno temprano y a huesos aislados (principalmente dinornitiformes) de sedimentos marinos del Pleistoceno temprano-medio.

El registro del Pleistoceno tardío al Holoceno tardío no revela ningún recambio de especies en la avifauna hasta que la llegada del ser humano a finales del Holoceno precipitó una cascada de extinciones y reemplazo faunístico. Sin embargo, las diferencias sustanciales entre las avifaunas de la Fauna de St Bathans del Mioceno temprano y el Holoceno revelan que también se produjo un importante recambio antes del Pleistoceno tardío, pero se desconocen el momento y, por lo tanto, los factores que lo impulsaron», concluyen los investigadores.