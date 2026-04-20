China desafía los límites térmicos: crea una batería de litio con un rendimiento de 400 Wh/kg a −50 °C

China ha roto una de las grandes barreras de la energía: una batería que resiste −50 °C. China ha vuelto a situarse en la vanguardia de la innovación energética con el desarrollo de una batería de litio capaz de mantener un rendimiento elevado incluso en condiciones extremas de frío, hasta −50 °C. El avance, presentado por un equipo de la Universidad de Nankai y publicado en la revista Nature, apunta a uno de los grandes retos de la electrificación global: la pérdida de eficiencia de las baterías en bajas temperaturas.

El nuevo diseño desarrollado en China alcanza hasta 400 Wh/kg a −50 °C y abre la puerta a baterías más eficientes para vehículos eléctricos, drones y almacenamiento energético en climas extremos.

Un salto en rendimiento energético

El nuevo diseño no sólo destaca por su resistencia al frío, sino también por su densidad energética. Según los datos del estudio, estas baterías alcanzan más de 700 Wh/kg a temperatura ambiente y alrededor de 400 Wh/kg incluso en condiciones extremas de −50 °C.

Estas cifras superan ampliamente a las baterías de litio convencionales, que suelen situarse en torno a los 250–270 Wh/kg, lo que abre la puerta a dispositivos y vehículos con mayor autonomía y eficiencia.

El gran problema del frío en las baterías

Uno de los principales obstáculos de la tecnología actual es el impacto de la temperatura en el rendimiento. Cuando el termómetro baja, los procesos químicos internos se ralentizan, provocando pérdidas de capacidad, autonomía y eficiencia.

Este problema afecta especialmente a vehículos eléctricos, drones y sistemas de almacenamiento energético en zonas frías, donde las bajas temperaturas pueden reducir drásticamente su rendimiento operativo.

La clave está en el electrolito

El avance chino se basa en un rediseño profundo del electrolito, el componente que permite el movimiento de los iones de litio dentro de la batería.

En lugar de los disolventes tradicionales, el equipo investigador ha utilizado hidrofluorocarbonos modificados que reducen la interacción con los iones de litio. Este cambio permite que los iones se desplacen con mayor facilidad, incluso en condiciones extremas.

El resultado es un sistema más eficiente, con menor viscosidad y una mejor conductividad eléctrica a temperaturas muy bajas.

Aplicaciones en movilidad y energía

Las posibles aplicaciones de esta tecnología son amplias. En el sector del vehículo eléctrico, uno de los mayores problemas en invierno es la caída de autonomía, algo que esta innovación podría reducir de forma significativa.

También podría tener impacto en drones, aviación eléctrica y sistemas de almacenamiento de energía renovable en regiones con climas extremos, donde las condiciones ambientales limitan el rendimiento de las baterías actuales.

Además, una mayor densidad energética implica menos peso y más capacidad, lo que mejora la eficiencia en múltiples sectores tecnológicos.

Un avance prometedor, pero aún en fase de validación

Pese a los resultados iniciales, el desarrollo todavía se encuentra en fase experimental. Será necesario evaluar su durabilidad a largo plazo, su estabilidad en uso continuo y su viabilidad para producción industrial a gran escala.

También quedará por determinar su coste final y su capacidad de integración en los sistemas actuales de fabricación de baterías.

La carrera global por la batería del futuro

Este avance refuerza la intensa competencia internacional por liderar la próxima generación de baterías. La mejora en densidad energética y resistencia térmica se considera clave para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica y el almacenamiento masivo de energía renovable.

Por ahora, el desarrollo chino se suma a una serie de innovaciones que apuntan a un futuro en el que las limitaciones actuales de las baterías podrían quedar cada vez más atrás.