Los coches eléctricos de ocasión se consolidan como uno de los segmentos más dinámicos del mercado del automóvil. Las ventas de turismos eléctricos usados crecieron un 48,8% en el primer trimestre de 2026, hasta las 8.886 unidades, según datos de GANVAM y Faconauto, las patronales del sector. Un avance que confirma el ritmo sostenido de electrificación incluso en el canal de venta de vehículos usados.

El comportamiento de los híbridos enchufables refuerza esta tendencia. Este segmento registró un alza aún mayor, del 51,3%, con 13.710 unidades vendidas en los tres primeros meses del año. De este modo, los modelos con enchufe —eléctricos puros e híbridos enchufables— representan ya el 4,2% del total del mercado de ocasión, cuando hace apenas un año su cuota se situaba en el 2,9%.

Combustión en retroceso

El avance de las propulsiones alternativas contrasta con el signo negativo de los motores térmicos. Los vehículos usados diésel, que todavía concentran el 47,8% de las operaciones, acumularon una caída cercana al 6% en el trimestre. Los de gasolina, por su parte, descendieron un 1,3% y se situaron en el 35,8% del total hasta marzo.

Este reequilibrio entre propulsiones refleja un cambio estructural en los hábitos de compra. Los coches eléctricos de ocasión y los híbridos enchufables captan una demanda creciente de compradores que buscan acceder a la movilidad sostenible a través del mercado de segunda mano, con precios más asequibles que los vehículos nuevos.

El tirón de marzo

En el conjunto del primer trimestre, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión sumaron 538.343 unidades, con un crecimiento del 0,7% interanual. Marzo fue el mes más dinámico, con 196.841 unidades vendidas, un 5,5% más. El protagonismo de las empresas alquiladoras fue determinante: se aprovisionaron de flota para afrontar la campaña turística de Semana Santa, lo que disparó las operaciones de vehículos de menos de un año —el segmento de mayor crecimiento ese mes, con una subida del 33,3%—.

A nivel territorial, Madrid se desmarca claramente del resto. La comunidad registró en marzo un crecimiento del 48,6% y acumula en el trimestre un alza del 38,8%, con 98.654 unidades. En el lado opuesto, la Comunitat Valenciana retrocede un 15,8% en el acumulado, mientras que Andalucía cae un 6,5%.

Los modelos jóvenes tiran del mercado

El mercado de ocasión depende cada vez más de los vehículos de corta antigüedad. Los turismos de hasta cinco años crecieron un 10,4% en el primer trimestre, con 147.452 unidades, y ya representan más del 27% del total. Esta tendencia favorece precisamente a los coches eléctricos de ocasión, cuyo parque disponible se nutre en gran medida de modelos recientes.

En el extremo contrario, los vehículos de más de 15 años —que todavía concentran cuatro de cada diez operaciones— acumulan una caída del 1,7% en lo que va de ejercicio. Su peso sigue siendo elevado, pero la curva apunta a una pérdida progresiva de protagonismo en el mercado de segunda mano.

El precio, a la baja

El abaratamiento sostenido de los coches eléctricos de ocasión es uno de los motores de su creciente demanda. El precio medio de oferta del vehículo eléctrico de segunda mano cerró 2025 en los 31.471 euros, lo que supone una caída del 10,2% frente a la media de 2024, que se situó en los 35.064 euros, según el informe anual ElectricarVO elaborado por coches.net y GANVAM.

En poco más de 24 meses, el precio medio ha pasado de los 36.827 euros registrados en enero de 2024 a poco más de 30.000 euros, aunque los datos más recientes apuntan a una moderación en el ritmo de caída, lo que indica que el mercado podría estar aproximándose a un punto de estabilización. Para muchos compradores, el eléctrico de segunda mano empieza a ser una opción real.

Demanda al alza

En 2025, la venta de vehículos eléctricos puros de ocasión creció un 53,3% respecto a 2024, con 29.893 unidades frente a las 19.483 del ejercicio anterior. Los datos del primer trimestre de 2026 consolidan esa aceleración y sugieren que la cifra anual podría volver a batir récords si el ritmo se mantiene.

El interés de los usuarios por los coches eléctricos de segunda mano creció un 41,6% en el último año en el marketplace coches.net, lo que refleja cómo la movilidad eléctrica se está democratizando a través del canal de ocasión, ante el todavía elevado coste de los vehículos nuevos.

El sector reclama la Ley de Movilidad

GANVAM y Faconauto insisten en que el comportamiento del mercado pone de manifiesto la necesidad de activar de forma efectiva la Ley de Movilidad Sostenible. Las patronales defienden que incentivar la retirada de los vehículos más viejos y contaminantes, y apoyar el cambio hacia modelos de hasta cinco años, contribuiría a acelerar la reducción de emisiones y a mejorar la seguridad vial.

El avance de los coches eléctricos de ocasión demuestra que la transición energética del parque no depende exclusivamente del mercado de nuevos. El canal de segunda mano se perfila como una palanca complementaria, capaz de acercar la electromovilidad a perfiles de compradores con presupuestos más ajustados y de renovar el parque con mayor rapidez de la que permiten los ritmos de matriculación convencionales.