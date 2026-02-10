Comprar un vehículo eléctrico usado puede representar actualmente una ganga que puede ayudar a más conductores a reducir su huella de carbono mientras ahorran dinero.

Según una investigación reciente de la Universidad de Michigan, los modelos electrificados de segunda mano ofrecen menores costes totales de propiedad frente a cualquier alternativa de combustión interna. Un SUV mediano eléctrico de tres años permite ahorrar hasta 11.000 euros durante su vida útil comparado con uno nuevo de gasolina.

El estudio, publicado en la revista científica Environmental Research Letters, analiza exhaustivamente los costes de propiedad de vehículos con diferentes estilos de carrocería y sistemas de propulsión.

Los investigadores descubrieron que los candidatos completamente electrificados ofrecen los mayores ahorros económicos en todas las categorías analizadas. Esta ventaja económica resulta especialmente significativa considerando que el transporte representa el segundo mayor gasto en el presupuesto medio de los hogares estadounidenses.

Ventaja competitiva

Maxwell Woody, autor principal del estudio e investigador del Centro de Sistemas Sostenibles de la Universidad de Michigan, destaca que aunque los vehículos eléctricos nuevos suelen tener precios más elevados, el 70% de todas las compras de automóviles se realizan en el mercado de segunda mano.

Los datos demuestran que un vehículo eléctrico usado presenta un menor coste de propiedad en todas las clases de vehículos durante su vida útil. Esta ganga es un factor económico que resulta sorprendente por su consistencia en los argumentos que se han desvelado tras el estudio.

Woody reconoce haberse sorprendido por lo consistente del resultado, esperando que los eléctricos fueran más baratos sólo en algunos escenarios. Sin embargo, los costes fueron consistentemente inferiores en todas las clases de vehículos y en casi todas las ciudades. Esta oportunidad representa una noticia positiva para fomentar que más consumidores .

Metodología exhaustiva

Para analizar los costes de propiedad a lo largo de la vida útil, el equipo utilizó modelos virtuales de vehículos del Laboratorio Nacional Argonne, precios mensuales de gasolina y electricidad de 17 ciudades estadounidenses, y datos reales de anuncios publicados en Craigslist durante 2024.

Sabina Tomkins, profesora asistente de la Escuela de Información de Michigan, lideró el equipo que recopiló información tras analizar 4 millones de puntos de datos iniciales. El resultado final incluyó 260.000 anuncios válidos.

La combinación de información del mundo real con los modelos de Argonne permitió evaluar con precisión el precio de compra de cada vehículo. El coste total de propiedad se determinó sumando compra, depreciación y costes recurrentes: tasas, reparaciones, seguros, mantenimiento y gasto en combustible o electricidad según cada región. Los resultados mostraron que esta ganga en el mercado de segunda mano se mantiene consistente independientemente del tipo de carrocería.

Factor depreciación

Aunque el mensaje clave del estudio se centra en el bajo coste de propiedad de los vehículos eléctricos, el análisis también reveló algunas consideraciones importantes.

Los modelos eléctricos usados reducen costes principalmente cuando los conductores pueden realizar la mayoría de las cargas en casa. Quienes no puedan instalar un cargador doméstico o necesiten cargar frecuentemente en carretera no experimentarán los mismos ahorros económicos.

La investigación identificó que en dos ciudades específicas, Boston y San Francisco, los costes de electricidad elevados pueden hacer que el coste total de vida supere al de los modelos de combustión interna e híbridos.

La rápida depreciación actual representa el factor que impulsa principalmente estos ahorros, más allá de los menores costes de mantenimiento y reparación. Greg Keoleian, profesor en la Escuela de Medio Ambiente y Sostenibilidad, explica que fomentar una mayor adopción resulta clave para descarbonizar el sector del transporte.

Rendimiento de baterías

El equipo también reconoció preocupaciones legítimas sobre el rendimiento de las baterías en un vehículo eléctrico usado, que no coincidirá con el de uno nuevo en términos de capacidad y autonomía.

Por tanto, estos modelos pueden no ser apropiados para conductores que realizan viajes largos regularmente. Sin embargo, ofrecen miles de euros en ahorros de por vida para quienes realizan principalmente desplazamientos locales.

Esta ventaja está impulsada fundamentalmente por la velocidad con que los eléctricos pierden valor actualmente comparados con otros sistemas de propulsión.

Perspectivas futuras

A medida que la adopción se vuelva más común, la brecha de depreciación se reducirá y el campo de juego se nivelará. Actualmente, la depreciación está creando un mercado con precios que son una ganga excepcional para cualquiera que considere un modelo usado.

Los investigadores ya han comenzado a monitorear datos de reventa de 2026 para seguir esta tendencia del mercado. No es la noticia más positiva si buscas un modelo nuevo, reconoce Keoleian, sabiendo que el valor de reventa puede verse impactado por la depreciación más rápida. Pero si estás en el mercado de vehículos usados, representa una oportunidad económica excepcional.