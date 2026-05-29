Chile revoluciona las leyes de la ingeniería con la megaconstrucción del domo minero más grande de la historia: 66 metros de altura, 178.000 toneladas de cobre y una inversión de 4.400 millones

Chile se encuentra inmersa en una de las megaconstrucciones más importantes de su historia con el domo minero más grande de todos los tiempos. Esta joya de la ingeniería chilena tiene 66 metros de altura, albergará 178.000 toneladas de cobre y una inversión de 4.400 millones de dólares. El caparazón de acero será de 476 toneladas y será inaugurado a lo largo del año 2027. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo domo minero que está fabricando Chile.

Chile es una referencia mundial en el sector minero y se prepara para dar un golpe sobre la mesa en el sector con el domo minero más grande del mundo que se está construyendo en el norte del país, concretamente en la región de Antofagasta. Aquí tendrá lugar una expansión del yacimiento de cobre en la que se invertirán más de 4.400 millones de dólares, en la que probablemente sea la mayor construcción de la historia del país.

Antofagasta Minerals es la organización encargada de llevar a cabo el proyecto que ha sido bautizado como Nueva Centinela. Esto «incluye la modernización de procesos, mejora de capacidades de almacenamiento y optimización de la cadena de manejo de mineral», informa la página especializada Reporte Minero y Energético. Así que este programa se llevará a cabo durante todo el año 2027 y supondrá un punto de inflexión para la economía del país.

El nuevo domo minero de Chile

Chile está construyendo el domo minero más grande del mundo, que albergará 178.000 toneladas de cobre. Tendrá 66,6 metros de altura y 106,6 metros de diámetro, y la gran joya de la corona de esta megaconstrucción es la cúpula, que pesará 476 toneladas. Desde Antofagasta Minerals han informado que las dimensiones de la cúpula serán mayores que las del Movistar Arena de Santiago, que es una de las principales arenas del país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antofagasta Minerals (@antofagasta_minerals)

Además, en esta construcción se integrará una segunda planta en la que se concentrarán los sulfuros, se realizarán una serie de mejoras tecnológicas en el transporte y también integrará un sistema inédito de relaves espesados. Esta gran cúpula que cubrirá el domo minero más grande del mundo también cuidará el medio ambiente, ya que las partículas no se podrán dispersar por el viento y de esta manera se mitigará la contaminación atmosférica.

«Así avanza la construcción del nuevo domo de acopio de gruesos del proyecto de expansión de Minera Centinela, una estructura de dimensiones comparables -e incluso superiores- a la cúpula del Movistar Arena de Santiago», informó Antofagasta Minerals en una publicación compartida en las redes sociales de la compañía. En este comunicado también ha informado de las características de este domo, que son las siguientes:

Altura: 66,6 m

Diámetro: 106,6 m

Estructura de acero: 476 toneladas

Capacidad total: 178 mil toneladas

Así que en los próximos meses Chile se prepara para producir «144.000 toneladas adicionales de cobre fino» en el nuevo domo minero que será la mayor megaconstrucción de la historia de un país; se convertirá en líder indiscutible en este sector con la expansión de uno de los yacimientos más importantes del mundo.