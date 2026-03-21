Los biólogos no se lo creen: hallan dentro del estómago de una momia de lobo siberiano carne de rinoceronte

Un grupo de científicos ha logrado descifrar el motivo de la extinción del rinoceronte lanudo (Coelodonta antiquitatis), que habitó hace más de 10.000 años en la parte norte de Eurasia durante el último período glacial. Estos expertos han llegado a esta conclusión por los restos de este animal encontrados dentro del estómago de una momia de lobo siberiano. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre los motivos del final del rinoceronte lanudo, uno de los animales que vivió hace miles de años en Siberia.

Para adentrarse en este tema, hay que retroceder 14.000 años atrás cuando, según estos estudios, se derrumbó una madriguera subterránea mientras varias crías de lobo siberiano devoraban carne de rinoceronte lanudo. En 2011, un grupo de científicos halló los restos de un cachorro de lobo momificado cerca del pueblo de Tumat, en el norte de Siberia. Esta muestra fue enviada en 2019 al Centro de Paleogenética de Estocolmo y la autopsia realizada dejó un detalle revelador: dentro del estómago de estos animales, según el análisis de ADN, se desveló que la especie que habitaba en el interior de su cuerpo era de rinoceronte lanudo.

Con estos tejidos los científicos lograron descifrar la secuencia de una de las últimas especies en extinguirse del rinoceronte lanudo y los motivos de la posible extinción de estos animales, similares a los mamuts, que habitaron durante miles de años en las montañas de Siberia.

La extinción del rinoceronte lanudo

Los resultados fueron publicados el pasado 14 de febrero en la revista científica Genome, Biology & Evolution. En este portal especializado en la materia, los científicos explican cómo han descifrado el código genético completo del animal a partir de los restos del lobo momificado.

«Nunca antes se había secuenciado el genoma completo de un animal de la Edad de Hielo encontrado en el estómago de otro animal», explica el coautor Camilo Chacón-Duque, que ahora es bioinformático de la Universidad de Uppsala en Suecia. «Estamos muy entusiasmados porque apenas quedan fósiles de la época en que se extinguió el rinoceronte lanudo», cuenta el que por entonces era investigador en el Centro de Paleogenética y la Universidad de Estocolmo.

«El análisis morfológico muestra claramente que los lobos fueron enterrados vivos. Murieron al instante, por eso se conservaron de esta manera. Es posible que sus sistemas digestivos no tuvieran tiempo suficiente para penetrar el tejido del rinoceronte lanudo», dijo hace unos meses después de publicarse este estudio.

Así que para entender los últimos días del rinoceronte lanudo utilizaron como referencia al rinoceronte de Sumatra, que fue la especie viva más cercana. Según informa la CNN, «los tres genomas permitieron a los investigadores estudiar cómo cambió la diversidad genética de esta especie a lo largo del último período glacial, incluyendo el nivel de endogamia y el número de mutaciones dañinas». De esta manera, los científicos llegaron a la conclusión de que el final del rinoceronte lanudo se produjo con rapidez y como consecuencia del calentamiento global del último periodo glacial.

Este medio también informa sobre unas declaraciones realizadas por Nathan Wales, profesor titular de arqueología en la Universidad de York, que deja claro que este estudio es «valioso para comprender la historia evolutiva del rinoceronte lanudo». «Los autores del artículo llegan a una conclusión razonable de que factores externos, como los rápidos cambios ambientales, causaron la extinción», informa este científico de la universidad de Reino Unido.

Love Dalén, coautor de este estudio, deja claro que las investigaciones «muestran que los rinocerontes lanudos mantuvieron una población viable durante 15.000 años después de la llegada de los primeros humanos al noreste de Siberia, lo que sugiere que el calentamiento climático, y no la caza humana, causó su extinción».