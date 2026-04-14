Los astrónomos no dan crédito: detectan una señal de megaláser desde 8 mil millones de años luz de distancia

Los astrónomos han hecho uno de los descubrimientos más notables de los últimos años. Se trata de una señal de «megaláser» potente que ha viajado a más de 8 mil millones de años luz sin perder su intensidad y ha llegado a la Tierra.

La señal fue detectada con la ayuda del radiotelescopio MeerKAT en Sudáfrica. Cabe destacar que esta señal desafía todas las predicciones científicas sobre el comportamiento de las señales a distancias cósmicas tan considerables. En general, tienden a atenuarse y distorsionarse en el espacio, pero en este caso se mantuvo brillante y detectable.

El «megaláser» es un láser de hidroxilo, que se refiere a la amplificación natural de microondas similar a la de los láseres, pero en longitudes de onda de radio. Esto sucede debido a una colisión donde los gases se comprimen y las moléculas de hidroxilo se excitan lo suficiente como para producir radiación intensa.

Origen de la señal del «megaláser»

En este caso concreto, la radiación emana del sistema galáctico HATLAS J142935.3–002836, situado a unos 8.000 millones de años luz de la Tierra aproximadamente. Los investigadores piensan que este tipo de radiación se clasificaría como «gigamáser», al ser una radiación aún más intensa que un megamáser.

Este tipo de transmisión se mantuvo tanto tiempo intacta, ya que se dispersa por todo el universo. Sin embargo, en este caso, la señal adquirió mayor potencia gracias a un fenómeno óptico natural llamado lente gravitacional. Como explica el Dr. Manamela, del Observatorio Sudafricano de Radioastronomía, el proceso funciona porque «la galaxia en primer plano actúa como una lupa sobre la señal que proviene de detrás».

Este descubrimiento permite estudiar el universo en una etapa más temprana y también ayudará a detectar ondas gravitacionales en el futuro. Según Manamela, “No queremos encontrar solo un sistema… queremos encontrar cientos o miles”.