Arabia Saudí desafía la lógica natural: construye 3 presas para crear un lago artificial de 2,8 km de largo

El ambicioso proyecto de NEOM continúa su avance imparable en el desierto de Arabia Saudí. La estación de esquí de Trojena, una joya que redefinirá el turismo de montaña, albergará un lago artificial de agua dulce que se extenderá a lo largo de 2,8 km. Con su creación, se formará un ecosistema diseñado para disfrutar de deportes acuáticos.

Según los datos facilitados por la constructora italiana Webuild, el proyecto ha requerido una inversión de 4.300 millones de euros. Basados en el contrato firmado, la obra también servirá de infraestructura base para los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029.

Para que este milagro de la ingeniería sea posible, actualmente trabajan más de 10.000 operarios en la zona bajo estrictas pautas que combinan diseño, tecnología de vanguardia y una gestión de recursos sin precedentes en la región.

El desafío de levantar 3 presas en el desierto para crear un lago artificial

Para contener semejante volumen de agua en las montañas de Trojena han tenido que edificar tres presas gigantes. La estructura principal, fabricada con hormigón compactado con rodillo (RCC), se elevará 145 metros sobre el terreno y tendrá una longitud de casi medio kilómetro.

Junto a ella, una segunda barrera también de hormigón y una tercera de roca completarán el cierre del valle, lo que permitirá que el lago artificial alcance una superficie de 1,5 kilómetros cuadrados.

Según ha confirmado Webuild, el movimiento de tierras es constante, con excavaciones semanales de 90.000 metros cúbicos de roca que se reutilizan para el propio lecho del lago. Este complejo hídrico forma parte del plan Saudi Vision 2030 para diversificar la economía del país. El agua, además de permitir la vida en la montaña, alimentará las instalaciones del primer resort de esquí al aire libre del Golfo Pérsico.

¿Qué albergará Trojena, la estación de esquí en el medio del desierto?

La infraestructura de las 3 presas sostendrá también a The Bow, una estructura con forma de proa de barco que quedará suspendida sobre el vacío, dando espacio para hoteles de lujo como un JW Marriott.

El entorno de este nuevo cuerpo de agua de 2,8 km de longitud contará con:

Un establecimiento W Hotel de 236 habitaciones ubicado en el Lake Village, con acceso directo a la orilla del lago y vistas a la montaña.

de 236 habitaciones ubicado en el con acceso directo a la orilla del lago y vistas a la montaña. Un complejo Anantara Resort de 270 habitaciones situado en el Water Village que ofrecerá piscinas privadas y experiencias de bienestar.

de 270 habitaciones situado en el que ofrecerá piscinas privadas y experiencias de bienestar. El diseño del lago incluye zonas terrestres internas con islas botánicas para paseos y buceo, rodeadas de un bosque «encantado» recreado artificialmente.

para paseos y buceo, rodeadas de un bosque «encantado» recreado artificialmente. Instalaciones deportivas que incluyen pabellones para tenis, equitación y deportes acuáticos.

«Trojena es el lugar perfecto para que Anantara brinde su sincera hospitalidad y su visión característica del lujo autóctono auténtico, y esperamos trabajar con el equipo de NEOM para hacer realidad esta nueva propiedad dentro de este nuevo destino aspiracional», afirmó Dillip Rajakarier, CEO del Grupo Minor International y CEO de Minor Hotels.

Por su parte, Chris Newman, director ejecutivo de NEOM Hotel Development, dijo que «Anantara se ha convertido en sinónimo de lograr un equilibrio armonioso entre lujo y naturaleza para ofrecer a los huéspedes una experiencia verdaderamente extraordinaria e indígena».

«Paralelamente, han contribuido decisivamente a posicionar y desarrollar con éxito muchos nuevos destinos aspiracionales en todo el mundo. Esperamos colaborar con Minor Hotels y Trojena en este nuevo y emocionante viaje como un solo equipo», añadió Newman.

El futuro de Arabia Saudí tras la construcción del lago

Arabia Saudí pretende que Trojena esté lista para recibir visitantes a finales de 2026, lo que servirá de antesala para la gran cita deportiva de 2029. Según informan desde NEOM, la conectividad será total, ya que el destino contará con su propio helipuerto y, en el futuro, se integrará en la red de tren de alta velocidad.

Pese a lo extremo de la propuesta, los responsables insisten en un enfoque sostenible. Con una elevación que llega a los 2.600 metros, el uso de la roca excavada para la cimentación de las presas y el revestimiento del lago busca minimizar el impacto ambiental externo.