Los animales que más duermen según los expertos

Los expertos han dado un importante aviso ante los animales que más duermen, dejando que sean los que nos acompañen despiertos o dormidos. Cualquier amante de los gatos, es consciente de que son animales que duermen mucho. Se pasan horas y horas, siendo los elementos que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Siendo un detalle para el que quizás no estaríamos preparados. Es hora de dejar escapar algunos elementos que son los que marquen un antes y un después, de la mano de un conocimiento de las especies que nos ayudarán a obtener aquello que deseamos a gran velocidad.

Conocer a nuestras mascotas o a esos animales que están pendientes de nuestro día a día es fundamental. Podremos saber un poco mejor la manera en la que actúan o se mueven, necesitando siempre este detalle que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para afianzar algunos elementos que son los que marcarán un antes y un después. Los expertos saben muy bien las horas de sueño de cada animal para que estén en plena forma.

Los animales duermen más o menos

Como los seres humanos, dormir es una actividad esencial para mantener nuestra salud, especialmente cuando estamos ante una serie de elementos que marcarán la diferencia. Necesitamos poner en práctica ese descanso diario que puede ser mayor o menor, dependiendo de la edad o el estilo de vida.

Al igual que las personas, la edad es un factor importante a la hora de calcular las horas de sueño adecuadas. De la misma forma que no es una ciencia exacta, es decir, habrá personas que necesiten 8 horas y otras, que quizás hasta ahora no habríamos tenido en cuenta.

Hay animales que necesitan dormir más que otros, siendo este detalle uno de los que debemos tener en cuenta. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en algunos detalles que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Por la propia salud del animal es importante saber las horas de sueño que necesita.

De esta manera podremos empezar a pensar que algo está mal o vamos bien, en caso de que el animal empiece a dormir más o menos. En esencia estar pendiente de estos detalles incluso podría salvarle la vida al propio animal que nos hace compañía.

Estos son los animales que más duermen

Los expertos del canal expertoanimal nos permiten conocer, en primer lugar, la importancia de poder dormir bien y lo que supone hacerlo. Pero también conocer las rutinas de sueño de cada animal, para qué podemos saber si estamos o no en la línea correcta, tal y como marcan los expertos.

Tal y como nos advierten estos expertos: «Al igual que los seres humanos, los animales necesitan dormir, aunque el tiempo varía en cada especie. Algunos descansan durante la noche y otros prefieren hacerlo durante el día, mientras que otros animales dormilones invierten en esta actividad la mayor parte de su tiempo.

Dormir ayuda a recuperar energías, además de relajar y equilibrar el metabolismo. Por este motivo, esta es una función que realizan todos los animales, ¡sin excepción!».

Siguiendo con la misma explicación: «Aunque todos los animales duermen, no todos ellos lo hacen de la misma forma. Algunos animales hibernan durante el invierno para sobrevivir a las altas temperaturas, no obstante, en este listado no nos basaremos en este dato, ya que los animales incluidos son los que duermen más horas durante el día a lo largo de todo el año. De esta forma, los animales más dormilones».

La lista de estos animales más dormilones es:

Koala Perezoso Pequeño murciélago café Zarigüeya Armadillo Hurón Oposum pigmeo Lémur Tigre Gato doméstico Musaraña Tupaya Ardilla León Perro

Por lo que tenemos al gato ocupando la 10 posición y el perro en la número 15. Siendo las mascotas más comunes, debemos tener en cuenta que estaremos ante un tipo de animales que necesitan dormir mucho. En casa les debemos proporcionar ese espacio adecuado para poder hacer sus siestas.

Una cama adaptada, cómoda o un rincón que les guste, en el caso de los gatos, no son de camas, pero sí de ocupar aquellos espacios en los que estén más cómodos. Suelen ponerse en sitios más calentitos y altos, especialmente cuando empieza el frío que lo notan muchísimo.

En caso de tener perros en el exterior, deben tener una caseta adecuada en la que no tengan ni mucho calor en verano, ni frío en invierno. Es la única manera en la que podrán descansar y estar pendientes de todo lo que está por llegar. Los animales necesitan dormir sus horas para poder mantener su salud en la medida de lo posible.