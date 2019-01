Captadas señales de radio desconocidas del espacio profundo

Llega nuevas señales de radio que podrían deberse a cambios dramáticos en estrellas lejanas

No es la primera vez que se captan señales de radio desconocidas en el universo. Así pues, aunque son misteriosas y todavía no sabemos exactamente en qué consisten, no hay que pensar que una civilización alienígena que vivió hace millones de años en el espacio profundo está tratando de comunicarse con nosotros, pues esta rara vez es la respuesta, de hecho, hasta hoy, que sepamos, nunca lo ha sido.

Sea como fuere, estas señales están en proceso de estudio, pues a día de hoy no se sabe de dónde llegan las ondas, así que tocará continuar con el análisis hasta que se pueda dilucidar procedencia y contenido exactos.

Qué pueden ser estas señales de radio desconocidas procedentes del espacio profundo

De momento, lo único que sabemos es que el grupo de astrofísicos de la Universidad de Columbia que trabajaba en Canadá con el radiotelescopio CHIME se ha quedado sorprendido al detectar estas misteriosas señales que no son capaces de reconocer claramente.

En realidad, se trata de pulsos de alta energía que no se pueden definir todavía. Eso sí, en total, estaríamos hablando de algún tipo de las 13 señales de las que se conocen con el nombre de FRB, y que son características por su corta duración y su elevada intermitencia.

A tenor de las investigaciones de los expertos, son consideradas como brillantes destellos que se aplicarían a la radiofrecuencia, sin duda, una forma curiosa y casi poética de explicar su realidad.

Según sabemos, estas señales en concreto procederían de algún lugar a unos 1500 millones de años luz de la Tierra, por lo que, si algún día existió ahí un exoplaneta habitado, podría ser que ya no quede nada. Sea como fuere, el territorio está totalmente inexplorado por los seres humanos.

De momento, ya se habrían obtenido unas 60 FBR detectadas, y se cree que pueden provenir de algún tipo de suceso cataclísmico, como puedan ser una fusión de estrellas o la explosión de uno de estos astros. De hecho, hasta se podría tratar de radiación lanzada al espacio por un agujero negro supermasivo.

Sea como fuere, los científicos que están investigando el fenómeno ya han descartado que sea una especie de nave extraterrestre o una posible civilización alienígena. Pero ello no resta ni un punto de interés al descubrimiento, ya que, con estas señales de radiofrecuencia, se podría comprender mejor cómo es el método de emisión de las FRB, y a qué efectos se someten cuando viajan a través del espacio recorriendo largas distancias.