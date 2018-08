Por qué desaparecerá el 47% de los empleos actuales en los próximos 25 años según la ciencia

Por lo general, la ciencia nos suele dar buenas noticias, pero no siempre es así. Y es que el estudio realizado en el seno de la Universidad de Oxford avisa y lo tiene claro: el 47% de los empleos actuales van a desaparecer en los próximos 25 años y no hay mucho que se pueda hacer. ¿Por qué?

Esta tendencia es irreversible, y no se puede hacer nada, como confirman expertos de la talla de Art Bilger, de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania. Pero el problema no es ese, el asunto realmente grave es que los gobiernos no están haciendo nada para diseñar planes de contingencia ante el futuro que se aprecia para el tejido laboral en este mundo.

Pero sí que es cierto que la tendencia es irreversible y cada vez se ve más claro. La mecanización lleva ya más de un siglo, desde que comenzaron las revoluciones industriales a finales del siglo XIX, ‘robando’ puestos de trabajo. Ahora que las máquinas están más digitalizadas que nunca y son muy autosuficientes, la necesidad de humanos para su funcionamiento es más baja que nunca.

Si observamos y miramos hacia el pasado, antaño los coches de caballos necesitaban de un cochero. Estos desaparecieron en favor de los vehículos, dando paso a la profesión de taxista, que acabará por desaparecer con el nacimiento ya imparable de los coches autónomos que no necesitan conductor.

La desaparición del 47% de los empleos actuales en 25 años

Para los especialistas, los trabajos que requieren estudios medios estarán en franca decadencia a partir del año 2034. La revolución tecnológica es una realidad, los ordenadores son cada día más eficientes y baratos, por lo que son a cada segundo más capaces de sustituir a los humanos.

Los expertos afirman que están en riesgo incluso empleos como los de sanidad, profesorado, abogacía o análisis financiero. En pocos años, las máquinas serán mucho más eficaces, capaces de comparar millones de datos en cuestión de segundos.

Sin duda, la computerización y la mecanización no van a cesar en los próximos años. Ya lo estamos viendo en las entidades bancarias. Es decir, que los humanos somos día a día más prescindibles y, para colmo, también más longevos.

¿Qué se puede hacer? Las soluciones no son sencillas. Una posible opción sería una renta básica universal, pero también harán falta programas de reeducación y localización de nuevos nichos que ofrezcan posibilidades para que los seres humanos del futuro tengan empleo.