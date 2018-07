Cuando vemos películas de éxito como Jurassic Park o Jurassic World, encontramos que se mezclan muchos seres, pero la mayor parte de la gente no sabe que están mezclados saurios de diversas épocas que no coincidieron en su día. Pero no, el tiempo en que estas grandes bestias dominaron la Tierra fue muy amplio, y muchas especies perecieron mientras otras nacían. Y por eso nos ha resultado curioso conocer cuáles son los dinosaurios más antiguos de la historia.

Eso sí, entre los más conocidos por el gran público, como puedan ser los célebres Tiranosaurios, los Pterodáctilos voladores o los acuáticos Megalodones, no se encuentran entre los más antiguos que se conocen.

De hecho, entre los dinosaurios que poblaron estas tierras hace más años, probablemente no encuentres ningún nombre especialmente conocido. Por ejemplo, ¿te suena el Lesothosaurio? Este ser que procede de Lesoto, una región de África poco conocida, vivió hace unos 200 millones de años. De hecho, los continentes tal como se conocen hoy no eran ni un atisbo de lo que ahora son.

Este saurio era un herbívoro que caminaba sobre dos patas. Conseguía recorrer grandes distancias corriendo y tenía cráneo plano acabado en hocico puntiagudo con un pico en su extremo, aunque no se sabe con seguridad.

Conoce a los dinosaurios más antiguos de la historia

Pero hay más reptiles de mayor o menor tamaño que poblaban esta Tierra hace bastante tiempo. En la zona de Sudamérica se ha encontrado al Pisanosaurio, que vivió hace 220 millones de años, acabando el Triásico. Era muy pequeño, de unos 30 centímetros de altura, y su peso no alcanzaba los 10 kilos. Se cree que tenía una cola tan larga como su cuerpo.

También realmente antiguo encontramos al Staurikosaurio, que vivió hacia el final del Triásico hace unos 225 millones de años. Sus restos se han encontrado también en Sudamérica, y este sí era algo más grande. Podía alcanzar los 2 metros de largo con unos 80 centímetros de altura, alcanzando los 30 kilos de peso.

Finalmente, el dinosaurio más antiguo que hemos localizado recibe el nombre de Eoraptor. Se tiene constancia de que pudo vivir hace unos 230 millones de años, en pleno periodo Triásico. Se le llama igualmente Ladrón del amanecer, y era un pequeño reptil de unos 30 centímetros de alto que alcanzaba grandes velocidades y vivía en ciertas zonas de la actual Sudamérica.

Como podemos ver, los primeros dinosaurios de la historia no eran precisamente grandes, y tampoco parecen muy fieros, pero mejor no encontrárselos cara a cara, ¿verdad?