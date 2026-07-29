Hoy, 28 de julio de 2026, el sol brilla en toda la provincia de Barcelona, con temperaturas mínimas en ascenso y máximas notablemente elevadas, especialmente en la Depresión Central. Un viento suave al principio se transforma en brisas moderadas durante el día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 28 de julio

Barcelona: cielo despejado y calor intenso

El cielo se presenta despejado en Barcelona, un lienzo azul que invita al disfrute del día. Las temperaturas comenzarán su ascenso, comenzando en unos agradables 23 grados y alcanzando hasta los 32 a medida que avanza la jornada. No se espera lluvia, por lo que se puede disfrutar de la luz del sol sin preocuparse por el paraguas. El viento soplará suave a moderadamente, con ráfagas que podrían llegar a ser algo puntiagudas, así que es un buen momento para ataviarse de manera cómoda al aire libre.

A primera hora de la tarde, el calor se intensificará y aunque la sensación térmica puede trepar hasta los 34 grados, la brisa desde el sureste podría ofrecer un ligero alivio. La humedad, que fluctúa entre un 50% y un 80%, hará que el ambiente esté algo cargado, especialmente para los más sensibles al calor. El sol brillará con fuerza hasta las 21:12, momento idóneo para disfrutar de una velada en la ciudad, donde las temperaturas irán descendiendo suavemente a la noche, en torno a los 26 grados antes de ceder al descanso nocturno.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo cubierto y viento agitado

El aire fresco y la brisa inquieta son presagios de un día movido en L’ Hospitalet de Llobregat. Esta mañana, el cielo se presenta cubierto, mientras el viento sopla del sur con una fuerza notable de 25 km/h, llevando consigo un ligero murmullo de inestabilidad en el ambiente. La temperatura ronda los 23 grados, pero este panorama cambiará drásticamente a medida que avance la jornada.

Por la tarde, el sol luchará por hacerse un hueco entre las nubes, pero las rachas del viento alcanzarán hasta 45 km/h, aportando una sensación térmica que podría superar los 35 grados a pesar de la humedad, que podría llegar a ser bastante agobiante. Con un día así, es mejor no olvidar el paraguas y estar preparado para cualquier sorpresa que traiga el viento.

Cielo despejado y calor intenso en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado y temperaturas suaves, que rondarán los 21°C a primera hora. A medida que avance la jornada, el sol brillará intensamente, alcanzando una temperatura máxima de 32°C, lo que creará una sensación térmica de hasta 34°C, debido a la alta humedad que puede llegar hasta un 80%. Las ráfagas de viento, que podrían alcanzar los 34 km/h, aportarán algo de frescura pero también serán un aviso para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, ideal para disfrutar del ambiente, aunque el calor hará que sea un día caluroso y pesado. El sol se ocultará a las 21:12, proporcionando más de 14 horas de luz. Sin probabilidades de lluvia durante el día, es un momento perfecto para aprovechar cada rayo de sol antes de que caiga la noche.

Cielo ligeramente nublado y viento suave en Sabadell

La jornada se caracteriza por un tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 34 grados. La mañana presenta un cielo ligeramente nuboso, mientras que por la tarde se mantendrá similar, con condiciones agradables y sin expectativas de lluvia. El viento soplará suavemente, contribuyendo a la sensación de bienestar durante el día.

Es una ocasión ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades diarias en un ambiente tranquilo. Aprovechar estos momentos puede ser un buen plan para conectar con el entorno y relajarse.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET

Prelitoral de Barcelona presenta aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo con una temperatura máxima de 36 ºC.