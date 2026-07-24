¿Por qué el trazado urbano de Barcelona es tan cuadriculado? Hay una explicación más allá de la organización

Si miras un mapa de Barcelona a vista de pájaro, hay una zona que rompe bastante con el resto. No es toda la ciudad igual pero sin duda, la parte en la que todo es cuadriculado con calles rectas, manzanas iguales y todo colocado con una regularidad es algo que sorprende, sobre todo a los turistas, ya que no es habitual en una ciudad europea.

No pasa en el casco antiguo, donde el trazado es mucho más irregular, sino que la parte en cuestión corresponde a la zona del Eixample que no se diseñó así por estética ni por capricho sino que tiene que ver con cómo se planteó el crecimiento de la ciudad en su momento y con los problemas que se intentaban solucionar.

¿Por qué el trazado urbano de Barcelona es tan cuadriculado?

Para entender ese diseño cuadriculado que tiene una zona más que importante de Barcelona hay que retroceder al siglo XIX. En aquel momento, la ciudad estaba encerrada dentro de sus murallas. La población crecía, pero la ciudad no podía hacerlo al mismo ritmo y eso provocaba una situación bastante complicada ya que las calles eran estrechas, había poca ventilación y la densidad de población era muy alta. No se trataba sólo de falta de espacio, también de condiciones de vida que empezaban a ser un problema.

La solución pasaba por ampliar la ciudad, pero no de cualquier manera. No se quería repetir el mismo modelo que ya estaba generando dificultades. En ese contexto apareció la propuesta de Ildefons Cerdà, un ingeniero que planteó algo distinto a lo que se venía haciendo hasta entonces. Su plan no consistía solo en construir más viviendas, sino en organizar el crecimiento desde el principio. Y ahí es donde aparece la famosa cuadrícula.

El Eixample: un diseño pensado para facilitar la vida diaria

El proyecto de Cerdà dio lugar al Eixample, que en catalán significa expansión. Es decir que era, literalmente, la ampliación de Barcelona más allá del casco antiguo. La idea era sencilla sobre el papel con un diseño de manzanas iguales, calles rectas y una estructura fácil de seguir. Pero detrás había algo más que una cuestión de orden ya que elemento tenía una función.

Las manzanas se diseñaron con espacios interiores abiertos. Eso permitía que la luz y el aire llegaran a más viviendas, algo importante en una época en la que la ventilación era clave. Las calles, más anchas de lo habitual, ayudaban a que la ciudad no se sintiera saturada. También se pensó en la movilidad. Al estar todo conectado en forma de cuadrícula, desplazarse resultaba más sencillo y no hacía falta conocer bien la ciudad para orientarse. Bastaba seguir una dirección y contar calles. Ese planteamiento contrasta bastante con el de otras ciudades europeas, donde perderse forma parte casi de la experiencia.

De expansión a zona clave de la ciudad

Con el tiempo, el Eixample dejó de ser esa zona nueva pensada para crecer y acabó convirtiéndose en una parte central de Barcelona. Hoy es difícil separar la imagen de la ciudad de este barrio, porque concentra mucha de la actividad diaria. Se divide en dos áreas, a un lado y otro del Passeig de Gràcia. Esta avenida funciona como eje y, además, es una de las calles más transitadas, tanto por quienes viven allí como por quienes pasan por la ciudad.

En ese entorno se encuentran algunos de los edificios más conocidos del modernismo. La Casa Batlló o La Pedrera están en esa misma zona y forman parte del recorrido habitual, aunque también son edificios que conviven con el día a día del barrio. Porque, más allá de lo turístico, el Eixample sigue siendo un lugar donde vive gente y donde puedes encontrar comercios, oficinas y bares como en cualquier otra zona, y eso hace que tenga movimiento a distintas horas sin depender sólo de los visitantes.

Un modelo que sigue teniendo sentido más de un siglo después

Lo más llamativo es que ese diseño sigue funcionando hoy. La cuadrícula no sólo se mantiene, sino que facilita muchas cosas. Moverse por la ciudad resulta más intuitivo ya que las calles siguen un patrón claro y eso hace que orientarse sea más sencillo, incluso para quien no conoce bien la zona. A pie, muchas distancias son asumibles, y eso influye en cómo se utiliza el espacio.

El transporte público también encaja bien con esta estructura. Las líneas siguen recorridos bastante directos y refuerzan esa sensación de orden. Al final, ese dibujo que tanto llama la atención desde el aire no es sólo una cuestión visual. Es el resultado de un proyecto pensado con una intención muy concreta y que ha acabado marcando la forma en la que Barcelona funciona hoy. No es sólo una ciudad organizada sino que es una ciudad diseñada para que también lo esté.