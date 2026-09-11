Hoy, 11 de septiembre de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presenta inicialmente nuboso, con una mejora a poco nuboso durante el día. Se esperan temperaturas máximas en ascenso y un viento suave que ganará fuerza en el litoral por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 11 de septiembre

Barcelona: nubes y ambiente pesado con ligero viento

El cielo se despereza lento en Barcelona, ofreciendo una capa de nubes que, aunque no parece amenazante, podría dejar caer algunas gotas inquietas más tarde. Con temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 28 grados, la jornada promete ser agradable, a pesar de que la humedad traerá consigo un ambiente algo pesado. El viento, soplando desde el sureste a unos 15 km/h, aportará un toque fresco, aunque no se prevén rachas que incomoden.

Ya por la tarde, las nubes continuarán como telón de fondo mientras el sol, un tímido invitado, se aferra a su esplendor hasta ocultarse a las 20:07. Aunque la posibilidad de lluvia es baja, no hay que descartar la aparición de algún chubasco en la noche. Con una sensación térmica que puede alcanzar hasta los 29 grados, disfrutemos de estas horas de luz que nos regala el día, mientras la ciudad se prepara para descansar.

L’ Hospitalet de Llobregat: viento fuerte y posibilidad de lluvias

La jornada en L’ Hospitalet de Llobregat empieza con un ambiente tenso y expectante, en el que el viento sopla fuerte y recorre las calles. Entre nubes grises, el sol apenas asoma, anunciando un tiempo marcado por inestabilidad, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 29 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo se tornará más denso y la posibilidad de lluvias se incrementará.

Aunque a primera hora se prevén solo algunas gotas, la tarde traerá consigo un viento que superará los 30 km/h y un descenso térmico notable. La sensación térmica puede llegar a ser sorprendentemente baja en comparación con las temperaturas reales, acompañado de una humedad relativa que puede resultar agobiante, alcanzando hasta el 85%. Mejor llevar paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el ambiente.

Cielo despejado y ambiente fresco en Badalona

El día amanece en Badalona con temperaturas frescas en torno a los 18 grados y un cielo mayoritariamente despejado, aunque algunas nubes podrían hacer acto de presencia a lo largo de la mañana. La probabilidad de lluvia es baja, apenas un 10%, lo que sugiere que no se espera precipitación. Sin embargo, el ambiente será algo húmedo, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 85%. Al mediodía, la temperatura subirá hacia los 26 grados y las ráfagas de viento, que podrían llegar a los 30 km/h, aportarán un toque de frescura.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque con algunas nubes dispersas, con temperaturas rondando los 25 grados y una sensación térmica de hasta 28 grados. La probabilidad de lluvia será casi nula, apenas un 5%. La jornada contará con aproximadamente 13 horas de luz, desde el amanecer a las 07:27 hasta la puesta del sol a las 20:07, haciendo que el final del día sea agradable y cómodo para disfrutar al aire libre.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable con algunas nubes dispersas en el cielo, sin grandes cambios previstos. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 28 grados y aunque el viento soplará suavemente, no se esperan lluvias, lo que garantizará un ambiente agradable durante la jornada.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo en uno de los parques locales o simplemente relajarse al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a realizar actividades cotidianas con una sonrisa, aprovechando las horas cálidas que ofrece la tarde.