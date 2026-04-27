La palabra que significa ‘susto’ y que utilizan sin parar en Cataluña: en el resto de España nadie lo entiende

Cada dialecto tiene sus propias palabras y se entienden en cada comunidad autónoma. Muchas personas usan la palabra que significa susto, pero en realidad no lo están haciendo bien porque la están castellanizando. Hablamos de “susto”, sí de la misma forma que en castellano, que dicen muchos catalanoparlantes sin pensarlo demasiado y realizan una mala traducción del castellano. Esto pasa porque esta palabra se cuela en la calle, entre amigos o bien en familias que, aunque su lengua materna sea el catalán, suelen decirla porque la han adoptado como un hábito más.

La palabra que es igual en castellano no es correcta en catalán y hay otras alternativas realmente correctas que deben sustituirse por esta. En este caso, para decir susto, la forma correcta es ensurt, es la que se dice cuando alguien te sorprende, has tenido un susto realmente y también se escoge para muchos otros en tornos. Ensurt quiere decir aquella impresión brusca del ánimo producida por el miedo o por alguna sensación repentina e imprevista. Pero no es la única palabra que quiere decir que te han sorprendido, hay muchas más.

Las alternativas a la palabra que significa susto

Otras palabras, además de Ensurt son astorar – esglai – espant – immutarse – plegat – salt – sobresalt – tallar – trascantó o lo que es lo mismo en castellano: azorar – susto – espanto – inmutarse – plegado – salto – sobresalto – cortar – trascantón. Así, como se puede ver, si no se quiere decir Ensurt, aunque es la palabra más directa y correcta para sustituir a susto que no está bien dicho en catalán, se pueden usar muchas otras de las palabras que hemos visto a continuación.

Aunque cada una tiene su contexto y muchas de ellas se suelen usar en contextos más bien formales, y es por esto que, cuando estamos en casa o con amigos entonces se nos escapa el susto, pero no es correcto.

La palabra que sí debes usar y que sustituye a susto

Para Diccionaris.cat, la palabra ensurt es una palabra en catalán que se utiliza para expresar la sensación de susto, espanto, sobresalto o impresión brusca que provoca miedo o sorpresa.

Mientras que Diccionar.cat destaca que un susto es una sensación de miedo o de espanto que tenemos de repente y que después pasa. Cuando estás durmiendo y suena el teléfono puedes tener un susto. Veamos en qué contextos que usa normalmente.

Una sorpresa repentina

Normalmente esta palabra se usa cuando se describe un susto repentino. Es decir cuando pasa algo realmente inesperado y que nos causa una impresión fuerte pero breve. Esto pasa cuando por ejemplo M’he endut un ensurt quan ha sonat la porta. (Me he llevado un susto cuando ha sonado la puerta).

Cuando hay un accidente o un peligro

También ensurt se suele usar cuando hay consecuencias de algún accidente. Pero ya pasó y se recuerda. Hem tingut un fort ensurt amb el cotxe (hemos tenido un fuerte susto con el coche).

Accidente o susto que todavía tienes en el cuerpo porque puede durar más tiempo

Se puede alargar al paso del tiempo, como cuando dices encara tinc l’ensurt al cos. (todavía tengo el susto en el cuerpo).

En resumen, ensurt se utiliza para describir una impresión brusca producida por miedo o por una sensación inesperada.

Combinaciones habituales de la expresión que debes sustituir por susto

En las combinaciones habituales con estas expresiones hay que destacar algunas como tenir un ensurt, Tener un susto, que quiere decir has tenido miedo.