Hoy, 12 de septiembre de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con un cielo variable, alternando nubes y claros, especialmente en el litoral donde podrían aparecer chubascos aislados. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y viento suave, que cambiará de dirección a lo largo del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 12 de septiembre

Barcelona: cielo despejado y brisa suave al atardecer

El cielo se despereza lento en Barcelona mientras el sol comienza su danza matutina al levantarse a las 7:28. Durante la jornada, la atmósfera se sentirá un poco pesada, con altos niveles de humedad que pueden hacer que el calor se perciba más intenso. Aunque hay posibilidades de chubascos durante la mañana, la tarde promete ser más tranquila, con un cielo despejado que permitirá que el sol brille con fuerza, alcanzando los 28 grados en su punto máximo.

A medida que avanza el día, es posible que se sienta una suave brisa del sureste, soplando a 15 km/h, que ofrecerá un alivio ante el calor. Ya por la tarde es probable que las nubes se disipan y suban las temperaturas a un agradable 27 grados. Al caer la noche, el sol se despedirá a las 20:05, dando paso a una temperatura más fresca, ideal para disfrutar de un paseo bajo las estrellas, aunque siempre con la precaución de que aún hay margen para lluvias ligeras.

L’ Hospitalet de Llobregat: bajo cielo gris con posibilidades de lluvia

Una brisa intensa recorre las calles de L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día marcado por la inestabilidad. A medida que el sol asoma, el cielo se apresenta cubierto y gris, con una probabilidad de lluvia del 80% que redefine los planes de los habitantes. Las temperaturas fluctúan entre los 19°C de mínima y los 28°C de máxima, mientras el viento sopla con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h.

Por la mañana, la atmósfera estará cargada con una humedad máxima del 85% y la sensación térmica podría descender hasta los 19°C, creando un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance el día, el sol podría asomarse ligeramente, aunque la tarde promete lluvias con una probabilidad del 45%. Es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparados para un cambio brusco en el tiempo.

Ambiente variable con posibles lluvias en Badalona

El día comienza en Badalona con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 18°C. A medida que el sol asoma por el horizonte a las 07:28, la sensación térmica puede alcanzar los 19°C, creando un ambiente agradable pero ligeramente húmedo, con una humedad que rozará el 90% durante la jornada. A lo largo de la mañana, las probabilidades de lluvia se sitúan en un 55%, lo que podría llevar a algunas precipitaciones antes del mediodía.

En la tarde, el cielo se mantendrá más despejado, con temperaturas que alcanzarán hasta los 28°C. Sin embargo, la probabilidad de lluvia disminuye a un 20%, permitiendo que el viento del sureste, que soplará a 15 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 30 km/h, brinde un poco de frescura. Con 12 horas de luz hasta la puesta de sol a las 20:05, será una jornada que, aunque húmeda en partes, ofrecerá momentos agradables antes de que caiga la noche.

Nubes pasajeras y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo presenta una jornada con temperaturas templadas, oscilando entre los 15 y 29 grados. Se esperan algunas nubes a lo largo de la tarde, con posibilidad de lluvias intermitentes, aunque sin mayores incidencias. El viento se mantendrá ligero, haciendo que el ambiente sea agradable.

Un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o para realizar esas actividades que requieren de un entorno tranquilo. Aunque las nubes puedan aparecer, no será tiempo de preocupaciones; más bien, una oportunidad para apreciar cada momento.