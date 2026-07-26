Este 26 de julio de 2026, la provincia de Barcelona se enfrenta a un escenario variado: intervalos nubosos en el Prepirineo y la mitad oriental, mientras que el resto lucirá un cielo despejado. Se prevén chubascos con posibles tormentas, especialmente en el litoral y nordeste, además de un descenso de temperaturas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 26 de julio

Barcelona:

Inestabilidad con chubascos y calor

El día se despierta con un cielo gris y pesados nubarrones, al borde de soltar una lluvia que podría aparecer a lo largo de la mañana. Con una temperatura que rondará entre los 22 y 29 grados, el ambiente se sentirá algo cargado, especialmente con niveles de humedad que alcanzan su punto máximo. El viento soplará de forma moderada desde el sureste, añadiendo un toque fresco, aunque no lo suficiente como para evitar que el calor se sienta.

Ya por la tarde, las posibilidades de chubascos se intensifican y aunque el cielo pueda dar algún respiro momentáneo, la amenaza de precipitaciones por la noche está latente. A medida que el sol se pueda ocultar en horizonte a las 21:14, la sensación térmica podría superar los 29 grados, haciendo que la calidez nocturna se sienta aún más intensa. Una jornada que promete ser un tanto inestable, donde se aconseja mantenerse preparado para los imprevistos.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo cubierto y viento fuerte

El sol asoma tímidamente en L’Hospitalet de Llobregat, pero no se deje engañar por esta luz efímera. Desde primeras horas del día, el aire ya advierte de la inestabilidad que acecha. Un viento fuerte sopla de sur a suroeste, subiendo la temperatura a 30 grados, mientras el cielo se va cubriendo de nubes que prometen lluvia intensa, especialmente antes del mediodía.

A medida que avanza la jornada, el contraste se vuelve palpable: la mañana comenzará calurosa, pero a medida que caiga la tarde, la temperatura descenderá a 21 grados y la probabilidad de lluvia alcanzará un 70%. Con vientos que pueden superar los 30 km/h y una humedad que puede resultar agobiante, mejor no olvidar el paraguas y prepararse para un final de jornada fresco y húmedo.

Jornada húmeda con posibilidades de lluvia en Badalona

La jornada en Badalona comienza con un ambiente pesado y húmedo, pues la probabilidad de lluvia alcanza el 100% en la madrugada y se mantiene alta hasta mediodía. A medida que amanece, el cielo se presenta cubierto, con temperaturas que rondan los 22°C y una sensación térmica que podría llegar hasta los 29°C. El viento soplará del sureste a una velocidad de 15 km/h, aunque no se prevén ráfagas fuertes.

A medida que avanza la tarde, la situación no mejorará mucho, con una probabilidad de lluvia del 90% y un cielo que continuará mayormente nublado. Las temperaturas caerán a unos 27°C, pero la sensación térmica podría mantenerse alta, por lo que no se registrarán momentos de calor extremo. Con la salida del sol a las 06:40 y su puesta a las 21:14, Badalona disfrutará de más de 14 horas de luz, aunque acompañada de un tiempo inestable y húmedo.

Cielos nublados con chances de lluvia en Sabadell

La mañana promete un tiempo muy variable, con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 30 grados. Habrá ligeras brisas del sureste y una presencia notoria de nubes, aunque las probabilidades de lluvia son elevadas tanto en la mañana como en la tarde-noche, por lo que conviene estar preparado.

Un día perfecto para disfrutar de un tranquilo paseo, mientras se aprovechan los paréntesis sin lluvia. Las condiciones son propicias para realizar actividades diarias al aire libre, siempre con precaución ante cualquier posible llovizna.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET