Cielo poco nuboso o despejado dominará en toda la provincia de Barcelona este 6 de abril de 2026. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros y el viento soplará de forma floja, con intervalos ocasionales de moderado en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 6 de abril

Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 13 grados al amanecer, la sensación térmica se mantendrá fresca, pero agradable. A medida que el sol, que saldrá a las 07:26, se eleva en el horizonte, la brisa suave del viento, que sopla del sureste a unos 10 km/h, aportará un toque de frescura, aunque sin llegar a ser incómoda.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 22 grados, creando un ambiente ideal para pasear por las calles de la ciudad. La humedad, que se mantendrá en un rango moderado, evitará que el ambiente se sienta pesado. Con la puesta del sol a las 20:21, el cielo se teñirá de tonos cálidos y aunque no se prevén lluvias, el día se desarrollará con una calma que invita a disfrutar de cada momento.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 11 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse.

A medida que avanza la jornada, se espera un descenso térmico notable, con máximas que apenas alcanzarán los 22 grados. Las ráfagas de viento superarán los 30 km/h y la probabilidad de lluvia se mantiene alta, especialmente por la tarde. Con una humedad que puede llegar al 80%, es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda para enfrentar este día cambiante.

Ambiente soleado y agradable hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:26. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12°C, con una sensación térmica similar y la humedad relativa alcanzará un 40%, lo que hará que el ambiente se sienta fresco y agradable. No se espera lluvia, lo que permitirá que los badaloneses disfruten de un día sin preocupaciones.

Por la tarde, el termómetro subirá hasta los 21°C, ofreciendo un ambiente más cálido, aunque la humedad aumentará, generando una sensación algo pesada. El cielo se mantendrá despejado y el viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. La puesta del sol será a las 20:21, brindando casi 13 horas de luz. En resumen, será una jornada mayormente soleada y agradable para disfrutar al aire libre.

Cielo alternando nubes y claros en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 26 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable. Aunque se prevé un leve viento, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin sobresaltos.

Es un momento ideal para salir a pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La tranquilidad del día invita a aprovechar el tiempo en compañía de amigos o familiares, disfrutando de un café en una terraza o simplemente caminando por los parques de la ciudad.