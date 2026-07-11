El tiempo en Barcelona para hoy, 11 de julio de 2026, se presentará con cielos mayormente despejados, aunque en el Prepirineo podrían desarrollarse nubosidades que traigan chubascos con tormenta por la tarde. Las temperaturas descenderán o se mantendrán estables, mientras que se espera un viento moderado del nordeste en el litoral y variable en el resto. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 11 de julio

Barcelona: cielo despejado y posibilidad de chubascos

El cielo de Barcelona se presenta despejado esta mañana, como si se desperezara lentamente antes de que el sol asome a las 6:28. Las temperaturas comienzan suaves, rondando los 23 grados, mientras el viento, con una brisa moderada de 20 km/h, acaricia las calles. El ambiente se sentirá algo cargado con una humedad relativa del 95% y, aunque hay una ligera probabilidad de lluvia en la tarde-noche, en principio se puede disfrutar de un día seco y luminoso.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará su máxima en 31 grados, lo que junto a la alta humedad podría proporcionar una sensación térmica de hasta 34 grados. Este calor se hará notar sobre todo en las horas de sol, que se extenderán hasta las 21:25. A medida que el día avance, aunque los cielos se mantendrán soleados, hay que estar atentos a posibles chubascos que puedan aparecer sorpresivamente como un invitado inesperado en la velada.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento cambiante

Un aire de incertidumbre recorre L’ Hospitalet de Llobregat en este día marcado por la inestabilidad. Las nubes grises se agrupan en el horizonte, como presagiando cambios inminentes, mientras la brisa fresca presiona contra los rostros de los que comienzan su jornada. Al amanecer, el cielo se presenta mayormente despejado y la temperatura ronda mínimos agradables de 23°C, pero, a medida que avanza la mañana, el ambiente se tornará más cambiante.

El contraste entre la mañana y la tarde será notable, con vientos que alcanzarán velocidades de hasta 40 km/h, creando una sensación térmica que podría rozar los 35°C. Aunque no se esperan lluvias significativas durante las horas diurnas, la humedad relativa puede sentirse bastante elevada, acercándose al 90%. Es un día perfecto para no olvidar el paraguas y quizás una chaqueta ligera, ya que el tiempo promete sorpresas en cualquier momento.

Día soleado con viento fuerte en Badalona

Esta jornada en Badalona comienza con un amanecer que promete calidez, con temperaturas en torno a los 24 grados y un cielo mayormente despejado. A medida que avance la mañana, se alcanzarán los 27 grados y aunque la humedad rondará el 55%, no se esperan lluvias y el ambiente será agradable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el viento soplará con cierta fuerza, con rachas de hasta 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada, llegando a los 35 grados.

Durante la tarde, el sol estará presente hasta las 21:25, brindando un total de más de 14 horas de luz. Las temperaturas máximas alcanzarán los 31 grados, lo que podrá hacer que la tarde sea calurosa, especialmente con la alta humedad relativa que podría hacer el ambiente más pesado en ciertos momentos. Afortunadamente, la tranquilidad de la mañana se mantendrá, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente inexistente, haciendo de este un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Cielo nublado y posibilidad de lluvia en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre 19 y 34 grados. El cielo mostrará algo de nubosidad, especialmente por la tarde y existe una ligera posibilidad de lluvia esa misma tarde-noche. El viento soplará de forma suave desde el sureste, aportando una sensación fresca.

Esta jornada es ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o llevar a cabo actividades diarias en un ambiente tranquilo. Aprovechar el tiempo será un placer con estas condiciones agradables, perfectas para salir y desconectar.