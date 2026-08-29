Vuelta al cole 2026 en Castilla y León: calendario escolar, festivos y todos los puentes del curso 2026-2027

Todo a punto para arrancar el año escolar, la vuelta al cole 2026 en Castilla y León empieza ya mismo. Es importante saber el calendario escolar, los festivos y los puentes del curso 2026-2027 que está a punto de empezar. Una guía para saber qué días ir de vacaciones, descansar o darse una escapada durante el duro año académico.

La vuelta al cole 2026 en Castilla y León empieza el 9 de septiembre para segundo ciclo de educación infantil, educación especial y Transición a la Vida Adulta, educación primaria, alumnado de educación secundaria obligatoria que se encuentra escolarizado en centros de educación primaria, segundo curso de grado superior de ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en modalidad presencial.

Calendario escolar en la vuelta al cole 2026 en Castilla y León

Todos estos horarios quedan establecidos tras los acuerdos del borrador del calendario escolar para el curso 2026-2027 propuesto por la Consejería de Educación este lunes a los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial —ANPE, CCOO, CSIF, Stecyl-i y UGT—.

Mientras que el día 15 de septiembre lo hará la Educación secundaria Obligatoria, excepto el alumnado que se encuentra escolarizado en centros de educación primaria, Bachillerato en régimen ordinario y nocturno, los Ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en modalidad presencial, y el segundo curso de grado superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

Según educación de Castilla y Léon, el dia 22 de septiembre empiezan los alumnos de bachillerato en régimen a distancia, enseñanzas impartidas en centros y aulas de educación de personas adultas, enseñanza secundaria para personas adultas a distancia impartida en los institutos de educación secundaria, ciclos formativos de grado medio y grado superior en modalidad semipresencial y virtual. Ya en octubre se inician clases en enseñanzas deportivas, artísticas superiores y elementales y profesionales de música y danza.

Festivos del calendario escolar de Castilla y León

El día 12 de octubre es la Fiesta Nacional de España mientras que el día 30 es el Día del Docente. Durante noviembre es festivo el día 2 Todos los Santos (traslado).

A destacar que, durante el mes de diciembre, hay también festivos como el 7 día de la Constitución (traslado) y el 8 día de la Inmaculada Concepción. Y las vacaciones de Navidad en los colegios son del 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de diciembre al 10 de enero que arrancan las clases de nuevo.

Luego está el 8 y 9 de febrero cuando es carnaval para llegar a las vacaciones de Semana Santa durante el mes de marzo: del 20 al 30 de marzo.

En el mes de abril, es el día de Castilla y León el 23 de abril festivo, luego el 1 de mayo día del trabajador.

Días no lectivos y puentes

Además de los festivos nacionales y locales, se establecen los días de descanso ya comentados anteriormente:

Día del Docente: 30 de octubre de 2026.

Puente de la Constitución y la Inmaculada: 7 de diciembre de 2026 (crea un puente de 4 días).

Fiestas de Carnaval: 8 y 9 de febrero de 2027.

¿Cuándo acaba el curso escolar en Castilla y León?

El 21 de mayo es el último día de clase fin de curso para el segundo curso de bachillerato en regímenes ordinario y nocturno, bachillerato en régimen a distancia, segundo curso de grado superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, sexto curso de enseñanzas profesionales de música y danza y enseñanzas deportivas.

Durante junio el 17 de es el fin de curso del año escolar para el primer curso de bachillerato en regímenes ordinario y nocturno, ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en modalidad presencial, semipresencial y virtual, mientras que de forma más generalizada el 24 de junio acaba el curso para:

– Segundo ciclo de educación infantil

– Educación especial y Transición a la Vida Adulta

– Educación primaria

– Educación secundaria obligatoria

– Enseñanzas impartidas en centros y aulas de educación de personas adultas

– Enseñanza secundaria para personas adultas a distancia impartida en los institutos de educación secundaria

– Enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, excepto sexto curso de las enseñanzas profesionales

– Enseñanzas artísticas superiores

Resumen de inicio y final de la vuelta al cole 2026 en Castilla y León