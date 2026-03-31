Previsión del tiempo en Castilla y León: cielos nubosos, lluvias débiles y sol en AEMET

Hoy, 31 de marzo de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta variado. En el nordeste, se esperan cielos nubosos con precipitaciones débiles, mientras que en la mitad este y el extremo norte habrá intervalos nubosos, sin descartar algunas lluvias dispersas en zonas montañosas. En el resto del territorio, el sol brillará con poco nuboso. Las temperaturas mínimas ascenderán moderadamente y las máximas lo harán ligeramente en el oeste, con heladas débiles en las montañas. El viento soplará del norte y noreste, flojo a moderado, con rachas fuertes en el tercio este y el Sistema Central.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 31 de marzo

Cielo nublado con viento moderado en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 19 grados y aunque la sensación térmica alcanzará los 17, el ambiente se sentirá algo pesado debido a la alta humedad. A primera hora, el viento soplará con suavidad, pero a medida que avance el día, alcanzará ráfagas de hasta 40 km/h, así que es recomendable sujetar bien los sombreros.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad con su luz dorada hasta la puesta del sol a las 20:46. La tarde se mantendrá sin riesgo de precipitaciones, permitiendo disfrutar de un agradable paseo al aire libre. Con un cielo que se mantendrá despejado, la jornada promete ser ideal para disfrutar de la calidez del sol y la brisa fresca que nos acompañará.

Zamora: nubes y brisa fresca con cambios

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Zamora. La brisa fresca que sopla desde el noreste ya anticipa un cambio en el ambiente, mientras los primeros rayos de sol luchan por abrirse paso entre la neblina. A medida que avanza la mañana, el cielo se tornará más gris y las temperaturas oscilarán entre los 5 y 20 grados, con un viento que alcanzará los 15 km/h.

La tarde traerá consigo un notable descenso térmico y un aumento en la humedad, que podría llegar hasta el 90%. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, el viento podría intensificarse con ráfagas de hasta 35 km/h, creando una sensación térmica más fría de lo habitual. Es un día para no olvidar la bufanda y estar preparado ante cualquier eventualidad.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y viento fresco

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 08:08. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 5 grados y alcanzando una máxima de 20 grados por la tarde. La sensación térmica, sin embargo, podría llegar a sentirse más cálida, alcanzando los 19 grados. A lo largo de la jornada, el viento del noreste soplará a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, así que es recomendable abrigarse un poco.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una agradable tarde-noche. La humedad, que oscilará entre el 35% y el 100%, podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado, especialmente en las horas más cálidas. Con la puesta del sol a las 20:46, Salamanca disfrutará de más de 12 horas de luz, brindando una jornada perfecta para actividades al aire libre.

Valladolid: cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 17 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, con un leve viento del noreste que podría hacer sentir un poco más fresco el aire.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que no se esperan lluvias y el ambiente será propicio para salir y disfrutar de la ciudad. Aprovecha la tranquilidad que ofrece esta jornada.

Cielos cubiertos y lluvia matinal en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia, lo que genera un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 5 grados. A medida que avance el día, la lluvia dará paso a cielos más despejados, aunque las temperaturas apenas alcanzarán los 10 grados, por lo que se recomienda llevar abrigo. A medida que caiga la tarde, el sol podría asomarse, ofreciendo un respiro en esta jornada gris.

Palencia: aire fresco y sol radiante

Las primeras horas traen un aire fresco con temperaturas que rondan los 6 grados, mientras el cielo se presenta despejado. A medida que avanza la mañana, el mercurio subirá hasta alcanzar los 14 grados, bajo un cielo que se mantendrá mayormente soleado, aunque el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h.

Por la tarde, el ambiente se tornará más cálido, pero se recomienda abrigarse, ya que la sensación térmica podría descender a 16 grados. La noche se prevé tranquila, con temperaturas que caerán a 7 grados y sin probabilidad de lluvia, ideal para disfrutar de un paseo bajo las estrellas.

Cielos nublados con posibilidad de lluvia en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia, lo que genera un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas rondan los 5 grados y la sensación térmica puede bajar hasta 1 grado, así que es recomendable abrigarse bien al salir.

A medida que avance el día, la lluvia dará paso a cielos más despejados por la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 12 grados. La brisa será moderada, así que un abrigo ligero será suficiente para disfrutar de la jornada. ¡No olvides el paraguas por si acaso!

Segovia: cielo cubierto y chubascos matutinos

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% que se mantendrá hasta el mediodía. La temperatura matutina se siente fresca, con mínimas de 5°C, pero a medida que avanza el día, el mercurio alcanzará los 14°C, ofreciendo un respiro en la tarde con cielos más despejados.

A medida que el sol se eleva, se recomienda llevar paraguas, ya que se prevén chubascos intermitentes hasta el mediodía. Sin embargo, la tarde promete ser más tranquila, con una brisa suave del norte a 20 km/h y temperaturas agradables, ideales para disfrutar del aire libre antes de que caiga la noche.

Cielo nublado y posibilidad de lluvia en Soria

La jornada en Soria comienza con un cielo cubierto y una sensación térmica que puede hacer que la mañana se sienta más fresca de lo que indica el termómetro. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene presente, especialmente de madrugada a mediodía, aunque las lluvias no serán constantes. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados, mientras que el viento soplará del norte a una velocidad moderada, con rachas que podrían superar los 40 km/h.

Por la tarde, el cielo seguirá nublado y la posibilidad de lluvia persistirá, aunque de forma más ligera. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 11 grados, lo que hará que la tarde se sienta fresca. Con el sol saliendo a las 08:01 y poniéndose a las 20:33, Soria disfrutará de más de 12 horas de luz, aunque el tiempo no será el más cálido ni el más soleado.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET