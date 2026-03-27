Previsión AEMET: Intervalos nubosos y posibilidad de lluvia en Castilla y León, con vientos fuertes

Hoy, 27 de marzo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se prevén intervalos nubosos en el norte montañoso y la mitad este, con posibilidad de alguna precipitación débil en el noreste. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso, especialmente en el noroeste. Además, se esperan heladas débiles en las montañas y zonas altas de la meseta, con vientos del norte y noreste que podrían alcanzar rachas fuertes en el extremo oriental.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 27 de marzo

Cielo nublado con sol a la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que se irán disipando a medida que avance el día. La temperatura alcanzará los 17 grados, pero la sensación térmica podría sentirse un poco más cálida, como si el sol, que asomará tímidamente a las 07:13, decidiera hacer su entrada triunfal. Con un viento suave que apenas roza los 14 km/h, el ambiente se mantendrá agradable, aunque la humedad, que puede llegar a ser algo pesada, rondará el 85%.

A primera hora, no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada tranquilo. Sin embargo, ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, ofreciendo un respiro antes de que el sol se despida a las 19:42. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 14 grados, creando un ambiente fresco y acogedor para disfrutar de la velada. En resumen, un día que invita a salir y disfrutar de la belleza de León.

Zamora: cambios con nubes y brisa fresca

Las calles de Zamora despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto por nubes grises, sugiere que la tranquilidad matutina podría verse interrumpida por la llegada de fenómenos meteorológicos que alterarán la rutina habitual.

A medida que avanza la jornada, se espera un contraste notable entre la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3°C y los 16°C, mientras que el viento soplará del noreste a 20 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 35 km/h. La sensación térmica podría descender y la humedad alcanzará niveles altos, lo que podría resultar incómodo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado y ambiente agradable

Este miércoles, Salamanca amanece con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 3°C. A medida que avanza la mañana, el termómetro irá subiendo hasta alcanzar una máxima de 17°C, mientras que la sensación térmica se mantendrá agradable, similar a la temperatura real. La humedad, que puede llegar hasta el 80%, hará que el ambiente se sienta algo pesado, pero no se esperan lluvias a lo largo del día.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y las temperaturas se mantendrán agradables. El viento soplará del noreste a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable abrigarse un poco. Con la salida del sol a las 07:14 y su puesta a las 19:41, disfrutaremos de más de 12 horas de luz.

Valladolid: cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos que alternan entre despejados y ligeramente nublados. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 15 grados y aunque se prevé un viento moderado, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será placentera. Aprovechar el tiempo para salir a dar un paseo o simplemente relajarse en un parque puede ser una excelente manera de pasar la jornada.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos mayormente despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 3 grados. A medida que avanza el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 10 grados por la tarde. El viento del noreste soplará con cierta intensidad, así que es recomendable abrigarse bien. Para disfrutar del día, no olvides llevar una chaqueta ligera y aprovechar los momentos soleados.

Palencia: aire fresco y sol radiante

Las primeras horas traen un aire fresco, con temperaturas que rondan los 4 grados, mientras el cielo se presenta despejado. A medida que avanza la mañana, el mercurio subirá hasta alcanzar los 13 grados, bajo un cielo que se mantendrá mayormente soleado, aunque el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h.

Por la tarde, el ambiente se tornará más cálido, pero se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica podría descender. La noche se prevé tranquila, con temperaturas que caerán a 5 grados y un cielo despejado, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

Cielos despejados y ambiente fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 1°C, pero la sensación térmica puede bajar hasta -2°C, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, con cielos igualmente despejados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 14°C por la tarde. Aprovecha la luz del sol y no olvides llevar una chaqueta ligera, ya que las noches pueden ser frías.

Segovia: cielo despejado y viento fresco

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 2°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 14°C por la tarde, mientras el viento del norte sopla a 20 km/h, aportando una sensación de frescura.

Sin embargo, se prevén ráfagas de hasta 35 km/h y un aumento en la humedad, que podría llegar al 85%. Por la tarde, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica podría descender. La jornada culminará con un hermoso atardecer a las 19:35.

Cielo despejado y sol radiante en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:08. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 2°C, aunque la sensación térmica podría descender hasta -2°C. La brisa del viento, que soplará del norte a una velocidad de 30 km/h, aportará un toque de frescura.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 10°C. La jornada se presentará sin probabilidades de lluvia, lo que la convierte en un día perfecto para actividades al aire libre. Con la puesta del sol a las 19:29, Soria disfrutará de más de 12 horas de luz, haciendo de este un día agradable y luminoso.