Previsión AEMET: Día nuboso en Castilla y León con chubascos, tormentas y descenso de temperaturas

Hoy, 2 de mayo de 2026, el tiempo en el conjunto del territorio de Castilla y León se presenta nuboso, con chubascos que pueden estar acompañados de tormenta, especialmente en el norte y en el tercio este, donde se esperan localmente intensos. También se formarán bancos de niebla en zonas montañosas. Las temperaturas mínimas subirán o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas descenderán. Además, se prevé un viento de componente sur en el este y del suroeste al oeste en el resto, con rachas que podrían ser fuertes.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 2 de mayo

Cielo cubierto y chubascos persistentes en León

El cielo se presenta cubierto y gris, como si estuviera adormecido antes del día. Con un viento del sur que sopla a 20 km/h, el ambiente se sentirá algo cargado, especialmente con niveles de humedad que pueden hacer que el aire parezca pesado. La jornada, que comenzó con temperaturas mínimas de 8 grados, se despejará ligeramente, pero las nubes no darán tregua y es casi seguro que se produzcan chubascos a medida que avance el día.

Ya por la tarde, el termómetro apenas alcanzará los 18 grados y la sensación térmica podría bajar un par de grados más, dejando un aire fresco y húmedo. Las lluvias persistirán incluso durante la noche, cuando el sol se despida a las 21:23. Con la llegada de la tarde-noche, las rachas del viento pueden llegar hasta los 35 km/h, así que es recomendable no olvidar el paraguas y abrigarse un poco antes de salir.

Zamora: nubes densas y lluvia amenazante

Una mañana inestable se despierta en Zamora, con nubes densas que amenazan con soltar su carga de agua. Un viento del sureste se hace notar, acariciando las calles con rafagas de hasta 40 km/h, mientras la temperatura se mantiene fresca, rondando los 13 grados. A medida que avanza el día, las probabilidades de lluvia se disparan y se espera que el cielo se cubra por completo, especialmente de madrugada a mediodía.

La tarde, sin embargo, promete ser aún más complicada. Con una probabilidad de lluvia del 95% y temperaturas que apenas alcanzarán los 21 grados, la sensación térmica podría caer a niveles bajos, sintiéndose más como 12 grados. Con tanta humedad, es mejor llevar paraguas y abrigo, ya que la tarde podría convertirse en un verdadero desafío para los más desprevenidos.

En la ciudad de Salamanca, ambiente húmedo y lluvioso hoy

El día comienza en Salamanca con un ambiente húmedo y fresco, ya que la madrugada se presenta con temperaturas alrededor de 12 grados y una sensación térmica aún más baja, de 10 grados. La lluvia será la protagonista, con un 100% de probabilidad hasta mediodía, por lo que es recomendable salir bien preparados. A medida que avanza la jornada, el cielo se mantendrá cubierto y la amenaza de lluvia persistirá, alcanzando un 95% en la tarde-noche, con temperaturas que solo llegarán a los 20 grados.

El viento soplará del sur a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, haciendo que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual. Con una sensación térmica máxima de 20 grados, la jornada será variable y algo pesada debido a la alta humedad, que superará el 80%. A lo largo del día, disfrutaremos de unas 14 horas de luz, con el sol saliendo a las 07:19 y poniéndose a las 21:20.

Valladolid: cielos nublados con lluvia posible

El tiempo presenta un inicio de jornada con cielos mayormente cubiertos y temperaturas frescas que rondan los 13 grados. A medida que avance el día, es probable que el ambiente se mantenga similar, con ciertas probabilidades de lluvias en la tarde-noche y un ligero soplo de viento que podría facilitar un día algo dinámico, aunque sin grandes cambios.

Resulta un buen momento para disfrutar de un paseo bajo las nubes que decoran el cielo, aprovechando la tranquilidad del día para realizar actividades al aire libre. Así, el tiempo puede convertirse en un aliado perfecto para una tarde relajante y amena.

Lluvias persistentes y ambiente fresco en Burgos

La mañana en Burgos se presenta muy lluviosa, con cielos cubiertos y temperaturas frescas que rondan los 13 grados. El viento sopla con moderada intensidad desde el sur, creando una sensación térmica algo más fría, que puede llegar a los 10 grados. A medida que avance el día, la lluvia persistirá durante la tarde y la noche, sin vislumbrarse una mejora en el tiempo. Es recomendable llevar abrigo y paraguas y si se puede, disfrutar de una bebida caliente en casa mientras pasa el mal tiempo.

Palencia: lluvias matinales y nubes dispersas

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas mínimas de 9 °C y cielos parcialmente cubiertos que se despejarán ligeramente a medida que avanza la mañana. Sin embargo, desde media mañana se esperan chubascos que persistirán hasta el mediodía, acompañados de un viento del sureste que soplará a 15 km/h, lo que generará una sensación térmica de hasta 19 °C.

A medida que la tarde se asome, la temperatura alcanzará su pico en 19 °C, pero no se le debe perder de vista a la lluvia; se prevén precipitaciones puntuales que podrían volver a hacer acto de presencia en la tarde-noche. Se recomienda llevar paraguas y estar preparados para cambios bruscos, ya que la humedad puede alcanzar el 90% en los momentos más lluviosos.

Bajo un cielo lluvioso y fresco en Ávila

La jornada en Ávila se presenta marcada por un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia desde la madrugada hasta la noche. Con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 18 grados, el ambiente se sentirá más fresco, especialmente en las horas matutinas.

A medida que avance el día, se espera que las precipitaciones persistan, por lo que es aconsejable salir con paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría bajar aún más. La recomendación es optar por ropa impermeable y cómoda, para disfrutar del día a pesar del tiempo lluvioso.

Segovia: cielo nublado y chubascos continuos

Las primeras horas traen consigo un cielo encapotado y la certeza de que la lluvia será protagonista durante toda la jornada. La mañana arranca fresca, con temperaturas que rondan los 14 grados, pero a medida que avance el día, se prevé que el mercurio suba hasta tocar los 19 grados. Sin embargo, no se puede olvidar el paraguas, ya que se esperan chubascos intermitentes que comenzarán a mediodía.

A medida que caiga la tarde, la situación no mejorará, ya que también se anticipan precipitaciones puntuales. Con rachas de viento alcanzando los 7 km/h, podría sentirse un poco más de frescor en el ambiente, especialmente al caer la noche, donde la sensación térmica se acercará a los 11 grados. Se recomienda a los segovianos prepararse para un día húmedo y variable.

Jornada lluviosa y grisácea en Soria

Este día se presenta especialmente gris en Soria, con un cielo mayormente cubierto desde el amanecer. A medida que avanza la jornada, la lluvia se hará presente de manera continua, incluso en la tarde-noche, por lo que es recomendable llevar paraguas. Las temperaturas oscilarán entre frescos 10°C por la mañana y 16°C por la tarde, con una sensación térmica que se mantendrá similar.

La humedad, que alcanzará altos niveles, hará que la jornada se perciba algo más fría. Con el sol saliendo a las 07:13 y ocultándose a las 21:08, Soria disfrutará de casi 14 horas de luz, aunque la lluvia será la protagonista, haciéndonos sentir esa frescura durante todo el día.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET