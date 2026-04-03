Previsión AEMET: cielos nublados y temperaturas en ascenso en Castilla y León hoy

Hoy, 3 de abril de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se prevén intervalos nubosos en el norte y este, con mayor nubosidad durante la primera mitad del día. En el resto de la región, los cielos estarán mayormente despejados o con nubes altas. Las temperaturas mínimas descenderán en el tercio oriental, mientras que las máximas experimentarán un notable ascenso en la Cantábrica y cuadrante nororiental. El viento será flojo, predominando de componentes norte y este.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 3 de abril

Cielo nublado y ambiente fresco durante el día en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 21 grados, con una sensación térmica que alcanzará su punto máximo en la tarde. A primera hora, el viento soplará suave, pero a medida que avance el día, se prevén ráfagas que podrían hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad con su luz dorada antes de que se esconda tras el horizonte a las 20:50. La humedad, que alcanzará niveles altos, hará que el ambiente se sienta algo cargado, pero no será un impedimento para disfrutar de un paseo al aire libre. Con un cielo que se mantendrá mayormente nublado, la jornada promete ser tranquila, ideal para disfrutar de la belleza de León en esta época del año.

Zamora: nubes y viento fuerte a la tarde

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Zamora. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 2 grados, mientras el viento del noreste sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y aunque no se esperan lluvias hasta la tarde, la humedad en aumento puede hacer que el ambiente se sienta pesado.

La tarde traerá un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando los 21 grados, pero el viento se intensificará, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h. La sensación térmica podría descender, especialmente al caer la noche, cuando la humedad alcanzará su punto máximo. Es recomendable llevar un paraguas, ya que la inestabilidad podría sorprender a más de uno.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y ambiente agradable

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 08:03. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 3°C, pero la sensación térmica será más agradable, alcanzando los 21°C por la tarde. La humedad, que oscilará entre el 25% y el 80%, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado, aunque no se esperan lluvias en todo el día.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado y la temperatura máxima alcanzará los 21°C, brindando un clima perfecto para actividades al aire libre. El viento soplará del noreste a una velocidad media de 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. La puesta del sol será a las 20:49, ofreciendo un total de más de 12 horas de luz.

Valladolid: cielo variable y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 21 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de un paseo. Aunque se prevén algunas ráfagas de viento, no se esperan lluvias, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin preocupaciones.

Aprovechar el día para salir a caminar o disfrutar de una terraza será una excelente opción, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. Un buen momento para conectar con la naturaleza y relajarse en un entorno agradable.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 4 grados, pero la sensación térmica puede bajar a 3, así que es recomendable abrigarse un poco. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 18 grados por la tarde. Será un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando el termómetro descenderá nuevamente.

Palencia: cielo despejado y sol radiante

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 3°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 20°C por la tarde, mientras el viento sopla de manera suave a 10 km/h.

Sin embargo, la tranquilidad matutina dará paso a un aumento en la humedad, que podría generar algunas nubes en la tarde. Se recomienda disfrutar del sol antes de que la noche traiga un ligero descenso en la temperatura, que caerá a 8°C.

Cielos despejados y ambiente agradable en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 2 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 14 grados por la tarde, con cielos igualmente despejados y una brisa suave que hará que la sensación térmica sea agradable.

Aprovecha la jornada para salir y disfrutar del sol, pero no olvides llevar una chaqueta ligera, especialmente si planeas estar al aire libre por la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente. Un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad.

Segovia: cielo despejado y viento suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 1°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 17°C por la tarde, mientras el viento sopla de manera suave a 15 km/h, aportando una agradable sensación térmica.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la tarde-noche, ya que podrían presentarse algunas ráfagas de viento de hasta 35 km/h. La humedad, que oscilará entre el 35% y el 85%, puede hacer que la sensación térmica varíe, así que es aconsejable llevar una chaqueta ligera para disfrutar de la puesta de sol a las 20:43.

Cielo despejado y ambiente agradable en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a brillar a las 07:57. A medida que avanza la mañana, la temperatura se situará en torno a los 2°C, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más fresca. Con una probabilidad de lluvia muy baja, se espera que la jornada se mantenga tranquila y sin precipitaciones.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán los 17°C, brindando un ambiente agradable. La humedad variará entre un 30% y un 80% y el viento soplará de manera suave, alcanzando hasta 20 km/h. Con la puesta del sol a las 20:37, Soria disfrutará de más de 12 horas de luz, haciendo de este un día perfecto para actividades al aire libre.