Previsión AEMET: cielos nublados y lluvias débiles en Castilla y León, con viento y descenso de temperaturas

Hoy, 29 de marzo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se prevén intervalos nubosos, con predominio de nubes medias y bajas. En la mitad occidental de la meseta, los cielos estarán más despejados, mientras que se esperan precipitaciones débiles en la Cantábrica, el extremo nororiental y la Ibérica, con la cota de nieve entre 1000 y 1200 metros. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, pero las máximas descenderán, con heladas débiles en la montaña y viento del norte y noreste, con rachas fuertes.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 29 de marzo

Nubes y viento con tímido sol en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que apenas dejarán escapar algunas gotas. A primera hora, la temperatura ronda los 4 grados y aunque el viento sopla con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, la sensación térmica se mantendrá en un fresco 0. La humedad, que se siente en el aire, oscila entre un 40 y un 70%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, pero no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un respiro en la temperatura, que alcanzará un máximo de 11 grados. Con el ocaso a las 20:44, la noche se presentará tranquila, con un descenso a 3 grados y el viento, aunque persistente, se calmará un poco, ofreciendo un cierre apacible a esta jornada.

Zamora: cielo nublado y viento fresco

Las calles de Zamora despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto por nubes grises, promete un ambiente inestable que podría alterar la rutina habitual de los zamoranos. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá baja, rondando los 1°C, mientras el viento del noreste sopla con fuerza, alcanzando hasta 40 km/h.

La tarde traerá un ligero contraste, con temperaturas que subirán hasta los 16°C, pero la sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad que alcanzará el 80%. Aunque no se esperan lluvias significativas, el viento fuerte puede hacer que el día se sienta más crudo. Es recomendable llevar una bufanda y estar preparado para el viento, que podría sorprender a más de uno.

En la ciudad de Salamanca, día fresco y soleado ideal para salir

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 08:11. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 2°C y alcanzando una máxima de 15°C por la tarde. La sensación térmica, sin embargo, podría sentirse un poco más cálida, llegando hasta los 14°C. A lo largo de la jornada, el viento del noreste soplará con una velocidad media de 25 km/h y se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, así que es recomendable abrigarse bien.

La humedad relativa variará entre el 30% y el 80%, lo que hará que el ambiente se sienta algo pesado en las horas más cálidas. A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado y no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. La puesta del sol será a las 20:44, brindando así más de 12 horas de luz. En resumen, será una jornada fresca y soleada, perfecta para actividades al aire libre.

Valladolid: cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 3 y 12 grados. Aunque el viento soplará con cierta intensidad, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante el día.

Es un momento ideal para salir a pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la tranquilidad del tiempo invita a aprovechar cada rincón de la ciudad. Un buen día para tomar un café en una terraza o dar un paseo por el parque.

Cielos cubiertos y probabilidad de lluvia en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos mayormente cubiertos y una sensación térmica que puede llegar a ser fría, con mínimas de 1°C. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene, aunque las temperaturas irán subiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 8°C. Por la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro del gris matutino, pero no olvides llevar una chaqueta, ya que el viento del noreste puede hacer que la sensación térmica se sienta más baja.

Palencia: cielos nublados y chubascos matutinos

Las primeras horas traen un cielo mayormente nublado y temperaturas frescas que rondan los 2 grados. A medida que avanza la mañana, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 9 grados, aunque la sensación térmica se mantendrá en torno a los 10 grados. Se prevén chubascos intermitentes desde media mañana, pero la tarde se presentará más tranquila, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia.

Con el viento del norte soplando a 30 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h, es recomendable abrigarse bien al salir. La humedad relativa variará entre el 40 y el 80 por ciento, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Así que, aunque la tarde promete ser más cálida, no olviden llevar una chaqueta ligera para disfrutar del día al aire libre.

Cielos nublados y viento fuerte en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos parcialmente nublados y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avanza el día, el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría.

Por la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro del viento y permitiendo que el sol brille con más intensidad. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas no superarán los 7 grados.

Segovia: cielo cubierto y chubascos matutinos

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 2 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían acompañar a los segovianos hasta el mediodía, con una sensación térmica que apenas alcanzará los 4 grados.

Sin embargo, la tarde promete ser más tranquila, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia. Se recomienda abrigarse bien durante la mañana, ya que el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h.

Cielo nublado con lluvias matinales en Soria

La jornada comienza con un cielo mayormente cubierto y una alta probabilidad de lluvia que podría acompañarnos desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas que rondarán el grado y una sensación térmica que podría descender hasta los -6°C. A medida que avance el día, el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que acentuará la sensación de frío.

Por la tarde, el cielo se despejará notablemente, dejando atrás las lluvias y permitiendo que el sol brille con más fuerza. Las temperaturas máximas apenas superarán los 7°C, pero la sensación térmica se mantendrá en un leve 2°C. Con la salida del sol a las 08:05 y su puesta a las 20:31, disfrutaremos de más de 12 horas de luz, aunque la frescura del día nos recordará que aún estamos en pleno invierno.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET