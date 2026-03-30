Previsión AEMET: cielos despejados y lluvias débiles en Castilla y León con viento fuerte en zonas altas

Hoy, 30 de marzo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se prevén intervalos de nubes bajas en la mitad oriental y la Cantábrica, mientras que en el resto dominarán los cielos poco nubosos o despejados. Por la tarde, podrían registrarse algunas precipitaciones débiles en la Cantábrica y el extremo nororiental, con temperaturas mínimas estables o en ligero ascenso y máximas en moderado aumento. El viento del norte y noreste traerá rachas fuertes, especialmente en zonas altas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 30 de marzo

Cielo despejado y ambiente agradable en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que se irán disipando a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los frescos 2 grados de la madrugada y los agradables 15 grados que se alcanzarán por la tarde. Con un viento suave que soplará del norte a 20 km/h, la sensación térmica se mantendrá en un cómodo equilibrio, aunque en las horas más frías podría sentirse un poco más baja.

A primera hora, el ambiente será fresco y despejado, sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de la luz del sol que asomará a las 08:08. Ya por la tarde, el cielo se tornará más claro, ofreciendo un respiro antes de que el sol se despida a las 20:45. La humedad, que rondará entre el 55% y el 75%, aportará un toque de frescura, haciendo que el día se sienta ligero y agradable. En resumen, un día perfecto para salir y disfrutar de lo que León tiene para ofrecer.

Zamora: nubes y viento gélido durante el día

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Zamora. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 1°C, mientras el viento del noreste sopla con fuerza, creando una sensación térmica que puede descender hasta -1°C. A medida que avanza la jornada, el cielo se mantendrá cubierto y aunque la probabilidad de lluvia es baja, el viento alcanzará ráfagas de hasta 35 km/h, aportando un aire gélido.

La tarde traerá un ligero contraste, con temperaturas que subirán hasta los 20°C, pero la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 85%. A pesar de la mejora en la temperatura, el viento persistente puede hacer que la sensación térmica se sienta más fría de lo esperado. Es recomendable llevar una bufanda y estar preparado para un cambio repentino en el tiempo.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y ambiente cálido

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 08:09. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 2°C, pero la sensación térmica alcanzará los 19°C a medida que avance la jornada. A lo largo de la mañana, el viento del noreste soplará a una velocidad media de 20 km/h, con algunas ráfagas que podrían superar los 30 km/h, así que es recomendable abrigarse un poco.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y las temperaturas ascenderán hasta los 20°C, ofreciendo un ambiente más cálido. La humedad relativa oscilará entre el 40% y el 80%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado. Sin embargo, no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable con unas 12 horas de luz hasta la puesta del sol a las 20:45.

Valladolid: cielo despejado y ambiente suave

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 3 y los 17 grados. Aunque no se esperan lluvias, el viento soplará de forma leve, aportando una sensación fresca en las horas más tempranas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La suavidad del ambiente invita a salir y aprovechar el buen tiempo, así que no dudes en dar un pequeño paseo por la ciudad.

Cielos nublados y probabilidad de lluvia en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos nublados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 3 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia aumenta, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un ambiente más inestable y temperaturas que no superarán los 10 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica puede descender hasta -3 grados. Un buen día para disfrutar de un café caliente mientras se observa el cielo cambiante.

Palencia: ambiente soleado con viento moderado

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 2 grados, mientras el cielo se presenta despejado. A medida que avanza la mañana, el mercurio irá ascendiendo hasta alcanzar los 14 grados por la tarde, bajo un cielo que se mantendrá mayormente soleado.

Sin embargo, la jornada no estará exenta de sorpresas, ya que se prevé un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h. Se recomienda disfrutar del sol, pero no olvidar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la noche, cuando la temperatura descenderá a 7 grados.

Cielos despejados y sol radiante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los -1°C. A medida que avanza el día, el sol irá ganando protagonismo, elevando la temperatura hasta los 12°C por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un agradable paseo al aire libre. Con vientos suaves de hasta 20 km/h, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente al caer la noche, cuando la sensación térmica puede descender a -4°C.

Segovia: cielo despejado con chubascos posibles

Las primeras horas traen un aire fresco con temperaturas que rondan el 1°C, mientras el sol asoma a las 08:03. A medida que avanza la mañana, el cielo se despejará, pero no se descartan algunas nubes. Por la tarde, el mercurio ascenderá hasta los 13°C, aunque la probabilidad de chubascos intermitentes del 30% podría sorprender a los más desprevenidos.

Con el viento soplando del norte a 20 km/h y ráfagas que alcanzarán los 35 km/h, es recomendable llevar una chaqueta ligera. La humedad, que variará entre el 55% y el 85%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más fría, especialmente al caer la noche.

Fresco y variable con lluvias en Soria

El día amanece en Soria con un fresco despertar, donde la temperatura mínima se sitúa en 1°C y la sensación térmica puede descender hasta -4°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que el sol brille desde las 08:03 hasta las 20:32, brindando un total de luz diurna apreciable. Sin embargo, la tarde traerá consigo un cambio notable, con un aumento en la probabilidad de lluvia que podría hacer acto de presencia y un cielo que se tornará más nublado.

Con el viento soplando del norte a 20 km/h y rachas que alcanzarán los 40 km/h, la sensación térmica máxima podría llegar a los 12°C, aunque la temperatura real no superará los 11°C. La humedad relativa variará, alcanzando hasta un 80% en la tarde-noche, lo que acentuará la posibilidad de lluvias. Así, la jornada se presenta fresca y variable, con un giro hacia la inestabilidad conforme se acerque la noche.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET