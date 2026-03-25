Previsión AEMET: cielo variable y posibles lluvias en Castilla y León, con descenso de temperaturas

Hoy, 25 de marzo de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta con un panorama variado. En el conjunto del territorio, se espera un cielo poco nuboso o despejado, aunque la nubosidad aumentará en el norte y este, con algunas nubes bajas. No se descartan precipitaciones débiles en la Cantábrica e Ibérica y la cota de nieve descenderá a 900-1200 metros al final del día. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán en el extremo norte y este, con heladas débiles en cotas altas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 25 de marzo

Cielo nublado y ambiente fresco durante el día en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 16 grados y a medida que el sol asome tímidamente a las 07:17, la sensación térmica alcanzará su punto máximo en 15 grados, haciendo que el ambiente se sienta más cálido. La brisa, que soplará del norte a una velocidad de 20 km/h, aportará un toque de frescura, aunque no se prevén ráfagas intensas.

Ya por la tarde, el cielo se irá despejando, dejando paso a un sol que brillará con más fuerza. La temperatura irá en aumento, pero la humedad, que alcanzará su punto máximo en un 85%, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado. Con la puesta del sol a las 19:39, disfrutaremos de varias horas de luz, perfectas para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad. En resumen, un día agradable y sin lluvias, ideal para salir y disfrutar del aire libre.

Zamora: nubes y viento fuerte todo el día

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Zamora. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 4 grados, mientras el viento del noreste sopla con fuerza, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 3 grados. A medida que avanza la jornada, el cielo se mantendrá cubierto y aunque no se esperan lluvias hasta la tarde, la humedad alcanzará niveles del 90%, lo que acentuará la sensación de frío.

La tarde traerá consigo un notable contraste, con temperaturas que apenas alcanzarán los 20 grados. Sin embargo, el viento se intensificará, superando los 30 km/h y las ráfagas podrían ser aún más fuertes. Es un día para estar preparados: mejor llevar paraguas y no olvidar la bufanda, ya que la inestabilidad puede sorprender en cualquier momento.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado y viento moderado

El día amanece en Salamanca con un cielo parcialmente nublado, ofreciendo un inicio fresco con temperaturas que rondan los 4°C. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar los 20°C por la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más cálida. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que generará un ambiente algo pesado. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de una jornada mayormente tranquila.

Sin embargo, el viento del noreste soplará con una velocidad media de 10 km/h y se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable tener precaución. Con la salida del sol a las 07:18 y su puesta a las 19:39, Salamanca disfrutará de casi 12 horas de luz, ideal para aprovechar el día.

Valladolid: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 18 grados. Aunque se prevé un ligero viento del noreste, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol, aprovechando la suavidad de la temperatura. La tranquilidad del ambiente invita a realizar actividades al aire libre, perfectas para desconectar y disfrutar de la ciudad.

Cielo despejado y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 4 grados. A medida que avanza el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 13 grados por la tarde. El viento soplará de manera moderada, con rachas que pueden llegar a los 45 km/h, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. Disfruten de este día soleado, ideal para dar un paseo y aprovechar el buen tiempo.

Palencia: cielo despejado y chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 2°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 17°C por la tarde, aunque el viento del noreste, con ráfagas de hasta 40 km/h, aportará un toque de frescura.

Sin embargo, la tranquilidad matutina dará paso a un cambio en la tarde, donde se prevén chubascos intermitentes. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, ya que la humedad alcanzará niveles altos y la sensación térmica podría llegar a los 18°C.

Cielos despejados y ambiente fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 5 grados, pero la sensación térmica puede llegar a ser más cálida, alcanzando los 18 grados a lo largo del día.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá estable, con un ligero aumento en la temperatura que podría llegar a los 17 grados por la tarde. Se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que las noches pueden ser frescas y no olvides disfrutar de la luz del sol que nos acompaña.

Segovia: cielo despejado y viento cambiante

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 4°C. A medida que avanza la mañana, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 17°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el norte a 10 km/h, aportando una agradable sensación de frescura.

Sin embargo, se prevé que la tarde pueda traer algunas ráfagas de viento de hasta 75 km/h, por lo que se recomienda asegurar objetos en el exterior. La humedad relativa variará entre el 35% y el 75%, lo que podría generar un ligero contraste en la sensación térmica. Aprovechemos el sol que saldrá a las 07:11 y se ocultará a las 19:33 para disfrutar de un día que promete ser dinámico.

Día agradable con sol y brisa en Soria

El día amanece en Soria con un cielo parcialmente nublado, ofreciendo una temperatura fresca que invita a disfrutar del aire matutino. A medida que avanza la jornada, se espera que el sol brille con más fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 16 grados. La sensación térmica será similar, lo que hará que la tarde se sienta agradable. Con una brisa suave del norte y ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h, la jornada promete ser dinámica, con un total de más de 12 horas de luz.

A lo largo del día, la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que permite disfrutar de un tiempo estable y sin sorpresas. La humedad variará, pero se mantendrá en niveles cómodos, haciendo de este un día ideal para actividades al aire libre. Con el sol saliendo a las 07:11 y poniéndose a las 19:27, Soria se prepara para una jornada placentera y luminosa.