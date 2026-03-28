Nubosidad y lluvias en el norte de Castilla y León, claros en el suroeste, según AEMET

Nuboso con precipitaciones débiles en el extremo norte y noreste de Castilla y León, especialmente al final del día, mientras que en buena parte del suroeste se abrirán grandes claros. La cota de nieve oscilará entre 1000 y 1400 metros, descendiendo a 600 metros al final de la jornada. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso en montaña, con heladas débiles en zonas altas. El viento del norte y noreste soplará flojo, aumentando su intensidad en áreas montañosas.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 28 de marzo

Cielo nublado y viento fresco en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y ligero. Las temperaturas oscilarán entre un frío 1°C por la mañana y un máximo de 13°C al mediodía, mientras que el viento, que soplará del norte a una velocidad de 25 km/h, podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más baja, especialmente en las primeras horas del día.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad con su luz dorada hasta la puesta a las 19:43. Aunque la probabilidad de chubascos es mínima, la humedad en el ambiente puede hacer que el día se sienta algo pesado. Con un cielo que se mantendrá mayormente nublado, la tarde-noche promete ser tranquila, ideal para disfrutar de un paseo bajo las nubes que, aunque no traen lluvia, sí ofrecen un espectáculo visual en el horizonte.

Zamora: ambiente inestable con viento fuerte

Las calles de Zamora despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto de nubes grises, promete un ambiente inestable que podría alterar la rutina habitual de los zamoranos. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá baja, rondando los 2°C, mientras el viento del noreste sopla a 20 km/h, creando una sensación térmica que podría hacer que se sienta aún más frío.

Por la tarde, el panorama no mejorará, ya que se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 50 km/h, lo que sumado a la humedad que podría llegar al 90%, generará un ambiente incómodo. Con temperaturas máximas de 17°C, es recomendable no olvidar la bufanda y estar preparados para cualquier eventualidad, ya que el tiempo puede cambiar en un instante.

En la ciudad de Salamanca, ambiente fresco y soleado hoy

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:13. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 2 grados y alcanzando una máxima de 16 grados por la tarde. La sensación térmica, sin embargo, podría llegar a sentirse más cálida, alcanzando los 17 grados. A lo largo de la jornada, el viento soplará del noreste a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, así que es recomendable abrigarse un poco.

La humedad relativa variará entre un 35% y un 85%, lo que hará que el ambiente se sienta algo pesado en las horas más cálidas. No se espera lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable y soleado hasta la puesta del sol a las 19:42. En resumen, será una jornada fresca y soleada, perfecta para actividades al aire libre.

Valladolid: cielo despejado y brisa agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 15 grados. La brisa del noreste, con una velocidad moderada, aportará una sensación agradable, aunque se prevén algunas ráfagas más intensas en momentos puntuales.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente tranquilo invita a salir y aprovechar el buen tiempo. Una buena oportunidad para conectar con la naturaleza y disfrutar de la ciudad.

Cielos nublados y lluvias a la vista en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos nublados y una sensación térmica que puede llegar a ser bastante fría, con mínimas de 1 grado. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia aumenta, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un ambiente más inestable y temperaturas que apenas alcanzarán los 12 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el viento también soplará con fuerza, haciendo que la sensación térmica sea aún más baja.

Palencia: aire fresco y sol con nubes

Las primeras horas traen un aire fresco con temperaturas que rondan los 3 grados, mientras el cielo se presenta despejado. A medida que avanza la mañana, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 14 grados, bajo un cielo que se mantendrá mayormente soleado, aunque con algunas nubes dispersas.

Por la tarde, el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo esperado. Se recomienda abrigarse bien, ya que la noche caerá con temperaturas que descenderán nuevamente, manteniendo un ambiente fresco y seco.

Cielos nublados y ambiente fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos parcialmente nublados y una sensación térmica fresca, que puede llegar a ser un poco más fría debido al viento que sopla del norte a 25 km/h. A medida que avance el día, se espera que el tiempo se mantenga similar, con algunas nubes dispersas y una probabilidad muy baja de lluvia.

Por la tarde, el ambiente se tornará más agradable, con temperaturas que alcanzarán los 12 grados. Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre, así que no olvides llevar una chaqueta ligera y aprovechar los momentos de sol que se asomen entre las nubes.

Segovia: cielo despejado y nubes a la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 0 grados. A medida que avanza la mañana, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 9 grados, mientras el viento del norte sopla a 20 km/h, aportando una sensación térmica de 12 grados. Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y una probabilidad del 20% de lluvias intermitentes.

Con el sol en su punto más alto, es recomendable disfrutar de las horas de luz, ya que a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente y la sensación térmica podría llegar a -1 grado. Mantenerse abrigado será clave, especialmente con la humedad relativa que podría alcanzar el 95%.

Cielo despejado y lluvias a la vista en Soria

El día amanece en Soria con un ambiente fresco y una sensación térmica que puede llegar a ser más baja de lo habitual. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que el sol brille hasta el mediodía. Sin embargo, la tarde traerá cambios significativos, con un aumento en la probabilidad de lluvias y un cielo que se tornará parcialmente nublado.

Con el viento soplando del norte a una velocidad notable, la tarde-noche se presentará más inestable, con la posibilidad de chubascos. La temperatura máxima alcanzará un nivel fresco y la humedad se sentirá más intensa a medida que caiga la noche. Con más de doce horas de luz, el día ofrecerá contrastes interesantes en el tiempo.