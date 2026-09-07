Fiestas de Tordesillas 2026: guía completa con fechas, conciertos, actividades y todos los eventos

Como cada año, en estas fechas tienen lugar diversas fiestas patronales de las poblaciones de España. En este caso, destacamos las Fiestas de Tordesillas 2026. ¿Cuándo tendrán lugar los conciertos y actividades de estos días? No te pierdas ningún evento con el fin de pasar los mejores días en Tordesillas.

Las fiestas se celebran en honor a la Virgen de la Peña y la Virgen de la Guía y van dirigidas a toda clase de público. Desde el tradicional desfile de Faroles y los festejos taurinos, hasta la música en directo, las peñas y los eventos populares que llenan de vida nuestro municipio. Tienen lugar del 8 y del 11 al 17 de septiembre de 2026.

Guía completa de las fiestas de Tordesillas 2026

La celebración de estas fiestas arrancan el martes 8 de septiembre por la mañana en honor a la Virgen de la Guía, con la Banda de Música de Tordesillas. Luego habrá misa, desfiles, el concierto de Germinal de El Naan Banda y la jornada finaliza con el concierto Eléctrico de Thomas Potiron.

El viernes hay encierros, por la tarde, el infantil y luego el encierro de cabestros. La noche acaba con el concierto Peñero de la AMC Banda de Música de Tordesillas.

Uno de los días clave será el sábado 12 de septiembre por la cantidad de actos que se van a desarrollar. Hay desfiles y charangas, y la fiesta Faroles After Party con los DJs Emi Martín, Gery y Jairo.

El domingo se combinan los actos religiosos con los más populares. Destaca así la entrega de premios de Faroles, desfiles, encierros mixtos, actuaciones y el concurso de cortes, semifinal del IX Campeonato de Cortes de Castilla y León. A continuación, verbena en la Plaza Mayor con la orquesta La Huella.

Las fiestas continúan el lunes 14 de septiembre con los festejos del Toro del Alba, el segundo o encierro mixto y el homenaje a la Tercera Edad. Entre los actos que siguen está la novillada con picadores, con seis novillos de la ganadería El Madroñal.

El lunes habrá la actuación de David de Andrés y en la madrugada el enjaule y encierro del Toro de la Vega. A continuación. Orquesta Cinema.

Por su parte, el martes 15 de septiembre habrá el toque del reloj suelto y disparo de bombas y cohetes para anunciar el festejo del Toro de la Vega. Junto a pasacalles con dulzaineros La Besana, el Gran Baile de Mantones de Manila. Vermut con charanga Pacharanga, y a continuación, el tercer encierro mixto. La noche finaliza con la actuación de la cantante Soledad Luna y verbena.

Mientras que el miércoles 16 de septiembre, tas el encierro mixto, habrá animaciones infantiles, seguido de vermuts, corrida de rejones, tras el tardeo musical con Sinestesia. Por la noche, la fiesta de baile con disco móvil y el cantante José Antonio Pahino.

Los próximos días, siguen los encierros y el final de fiesta a base de música. Habrá desfiles, gran Prix y encierro urbano. Durante este día y por la noche, tendrán lugar los fuegos artificiales y verbena con la orquesta Vía Libre.

Las fiestas generales y semana santa en Tordesillas 2026

Estas fiestas patronales tienen su gran importancia en especial porque hay cantidad de actos para todo el mundo. Durante estas fiestas tienen lugar el tradicional desfile de faroles y el torneo del Toro de la Vega, que, junto a la Semana Santa, están declarados de Interés Turístico Regional.

Ahora bien, a lo largo del año, tienen lugar numeroso eventos como la concentración Internacional ‘Tordesillas Ciudad Motera’ en el mes de enero, la ‘Conmemoración de la llegada de la Reina Juana’ en marzo, en mayo ‘Concentración de Motos Históricas’, en junio conmemoración del ‘Tratado de Tordesillas’, ‘Encuentro Nacional de SEAT 600’, ‘Concejo Abierto de Dulzaineros’ y concentración de coches tunning ‘Villa del Tratado’, en julio, la visitas teatralizadas ‘Noches de Historia y Leyendas de la Villa’ durante los meses de verano y el Mercado de la Edad Media en octubre.

Mientras que las procesiones de la Semana Santa en Tordesillas surgen al igual que en muchos ámbitos castellanos, en los siglos XVI y XVII. El siglo XVIII es la época de esplendor de las cofradías pero, curiosamente, también fue la de su declive, tan sólo dos han llegado hasta el siglo XX, cuando, en un nuevo resurgir, se fundan nueve más.