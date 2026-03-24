Cielos despejados y temperaturas en ascenso hoy en Castilla y León, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio de Castilla y León este 24 de marzo de 2026, aunque en ocasiones se verán velados por nubes altas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas ascenderán, especialmente en el noreste. Se prevén heladas débiles en zonas montañosas y de meseta de la mitad oriental, con un viento del noreste y norte que tenderá a ser variable y flojo.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 24 de marzo

Cielo nublado y viento suave durante el día en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 18 grados, mientras que la sensación térmica alcanzará su punto máximo en 18, haciendo que el ambiente sea perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre. A primera hora, el viento soplará suave, pero a medida que avance el día, se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable sujetar bien los sombreros.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad con su luz dorada antes de que se esconda tras el horizonte a las 19:38. La humedad, que se mantendrá en niveles altos, puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado, pero no hay motivo para preocuparse por la lluvia, ya que el día transcurrirá sin sorpresas en ese sentido. Así, León se prepara para una jornada tranquila, ideal para disfrutar de la belleza de su entorno.

Zamora: cielo gris y viento intenso

Las primeras luces del día en Zamora traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad que se siente en cada rincón. Las nubes, cargadas de humedad, se agrupan en el horizonte, presagiando un día que no será tranquilo. A medida que avanza la mañana, el cielo se tornará gris y las temperaturas oscilarán entre los 3 y 18 grados, mientras el viento sopla del noreste a una velocidad de 5 km/h.

La tarde promete ser más intensa, con un aumento en la actividad del viento que podría alcanzar ráfagas de hasta 35 km/h. La sensación térmica se elevará, pero la humedad, que puede llegar al 95%, hará que el ambiente se sienta pesado. Con la posibilidad de lluvias, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede cambiar de un momento a otro.

En la ciudad de Salamanca, ambiente agradable con sol y viento

El día amanece en Salamanca con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 2°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza desde su salida a las 07:19. La sensación térmica alcanzará los 18°C por la tarde, aunque la humedad, que puede llegar hasta el 85%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado y no se espera lluvia en todo el día, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Con una puesta de sol a las 19:38, Salamanca tendrá más de 12 horas de luz, ideal para pasear y disfrutar del aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atento a las ráfagas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h, especialmente en las horas más cálidas.

Valladolid: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 3 y 19 grados. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol. La tranquilidad del tiempo invita a realizar actividades al aire libre, perfectas para desconectar y disfrutar de la ciudad.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 0 grados, pero la sensación térmica puede bajar un poco más, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 17 grados por la tarde. Será un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar una chaqueta ligera para la noche.

Palencia: cielo despejado con nubes y chubascos

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 1°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 15°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el este.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y la posibilidad de chubascos puntuales, así que es recomendable llevar un paraguas si planeas salir. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más cálida en los momentos de mayor temperatura.

Cielos despejados y ambiente fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 2°C, pero la sensación térmica puede bajar hasta -1°C, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 17°C por la tarde. La brisa suave del viento, que sopla del sureste a unos 10 km/h, hará que la jornada sea muy agradable. No olvides llevar contigo una chaqueta ligera para la noche, cuando el termómetro descenderá nuevamente.

Segovia: cielo despejado y suave brisa

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas que rondan los 2°C. A medida que avanza la mañana, el sol se alza y el mercurio comienza a ascender, alcanzando los 16°C por la tarde, mientras una suave brisa de 5 km/h acaricia la ciudad.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera para el cambio de temperatura. La humedad variará entre el 40% y el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. Aprovecha el día antes de que el sol se esconda a las 19:32.

Amanecer fresco y soleado en Soria

La jornada en Soria comienza con un amanecer fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en -2°C y el cielo se presenta despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz. A medida que avanza el día, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar una máxima de 17°C, con una sensación térmica que podría llegar a ser más cálida, gracias a la escasa probabilidad de lluvia y un viento suave del sur a 14 km/h.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza hasta su puesta a las 19:26, lo que nos brinda más de 12 horas de luz. La humedad relativa variará entre un 25% y un 100%, pero en general, será una jornada agradable y fresca, perfecta para disfrutar al aire libre.