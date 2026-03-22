Cielo poco nuboso y chubascos aislados en Castilla y León, según AEMET

Predominará un cielo poco nuboso en el conjunto del territorio de Castilla y León, aunque se esperan algunos intervalos de nubosidad de evolución en las montañas. En el suroeste, no se descartan chubascos débiles y aislados, mientras que en el norte montañoso podrían aparecer brumas y bancos de niebla por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un leve ascenso. El viento soplará flojo del noreste y se prevén heladas débiles en zonas altas.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 22 de marzo

Cielo nublado y viento suave durante el día en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 18 grados y la sensación térmica se mantendrá en un rango similar, lo que sugiere un día cómodo para disfrutar al aire libre. A primera hora, el viento soplará suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad con su luz dorada antes de que se esconda tras el horizonte a las 19:36. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, hará que el ambiente se sienta un poco cargado, pero no será un impedimento para disfrutar de las horas de luz. Así, León se prepara para un día que, aunque fresco, promete ser agradable y lleno de matices.

Zamora: ambiente inestable con posibles lluvias

Las calles de Zamora despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto de nubes grises, promete un ambiente inestable que podría alterar la rutina habitual de sus habitantes. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 4 grados, mientras el viento del noreste sopla a 5 km/h, creando una sensación térmica que podría descender hasta los 3 grados.

A medida que la tarde se aproxima, el tiempo se tornará más agitado, con rachas de viento que alcanzarán los 55 km/h y una humedad que podría llegar al 95%. La temperatura máxima alcanzará los 19 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja. Con la posibilidad de lluvias y un descenso térmico notable, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y ambiente agradable

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:23. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 5°C y una sensación térmica que podría descender a 4°C. A medida que avance la mañana, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 19°C, aunque la humedad relativa, que puede llegar hasta el 95%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. El viento soplará del noreste a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, así que se recomienda precaución. La puesta del sol será a las 19:36, brindando un total de más de 12 horas de luz.

Valladolid: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 18 grados. Aunque se prevé un ligero viento del noreste, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mañana y la tarde.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol, aprovechando la suavidad de la temperatura. La tranquilidad del ambiente invita a realizar actividades al aire libre, perfectas para desconectar y disfrutar de la ciudad.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 2 grados, pero la sensación térmica puede bajar un poco, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 15 grados por la tarde. Será un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar una chaqueta ligera para la noche.

Palencia: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 3°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 17°C por la tarde, mientras el viento sopla de manera constante a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se prevén ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente más dinámico. Aunque no se anticipan lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas desciendan nuevamente.

Cielos despejados y sol brillante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 4 grados, pero la sensación térmica puede bajar un poco más, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el sol se mantendrá brillante y las temperaturas irán subiendo, alcanzando un máximo de 16 grados por la tarde. Será un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar una chaqueta ligera para la noche.

Segovia: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 6°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 16°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el norte a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y un ligero aumento en la humedad, que alcanzará hasta el 75%. Se recomienda disfrutar del sol hasta su ocaso a las 19:30, aprovechando el contraste térmico antes de que la noche se asiente con temperaturas más frescas.

Ambiente soleado y agradable hoy en Soria

La jornada en Soria comienza con un fresco amanecer, donde la temperatura mínima se sitúa en -1°C y el cielo se presenta despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz. A medida que avanza el día, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar una máxima de 17°C, con una sensación térmica que podría llegar a ser más cálida, gracias a la ausencia de lluvias y a un viento suave que soplará del norte a unos 5 km/h.

Por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo un ambiente agradable y soleado, perfecto para actividades al aire libre. Con 12 horas de luz desde la salida del sol a las 07:16 hasta su puesta a las 19:23, será un día ideal para disfrutar de la naturaleza sin preocuparse por la lluvia, ya que la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula.