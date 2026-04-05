Castilla y León: cielo despejado y ligero ascenso de temperaturas según AEMET

Hoy, 5 de abril de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta mayormente poco nuboso o despejado, con la posibilidad de algunas nubes de evolución en las zonas montañosas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, especialmente en las mínimas, mientras que el viento será variable y flojo, aunque podría intensificarse durante las horas centrales del día.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 5 de abril

Cielo nublado y viento suave durante el día en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 24 grados, con una sensación térmica que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el sol, como un tímido invitado, se asome con más fuerza. La humedad, que puede sentirse algo cargada, rondará el 80%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado.

A medida que avanza el día, el viento soplará de manera constante desde el sureste a una velocidad de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable asegurar cualquier objeto ligero en el exterior. Ya por la tarde, el cielo mantendrá su aspecto nublado, pero sin riesgo de precipitaciones, permitiendo disfrutar de unas horas de luz hasta que el sol se despida a las 20:52. En definitiva, un día ideal para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Zamora: nubes y lluvias intermitentes con viento

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Zamora. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 26 grados, pero no sin antes lidiar con lluvias intermitentes que podrían hacer acto de presencia.

La tarde traerá un contraste notable, con cielos más despejados, aunque el viento seguirá siendo un protagonista, con ráfagas que superan los 30 km/h. La humedad, que puede llegar hasta el 90%, hará que la sensación térmica se sienta más intensa. Es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda, ya que el tiempo puede cambiar en un instante.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y ambiente cálido

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:59. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 8 grados, pero la sensación térmica podría descender a 7, lo que hará que el ambiente se sienta un poco más frío. La humedad relativa mínima del 30% permitirá que el aire sea más agradable, sin riesgo de lluvia.

Por la tarde, el sol alcanzará su punto máximo, elevando la temperatura hasta los 26 grados, lo que promete una jornada cálida. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. El cielo seguirá despejado, brindando un ambiente luminoso hasta la puesta del sol a las 20:51, lo que nos regalará más de 12 horas de luz.

Valladolid: cielo variable y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 26 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de un paseo. Aunque se prevén algunas ráfagas de viento, no se esperan lluvias significativas, lo que permitirá realizar las actividades diarias con tranquilidad.

Aprovechar el día para salir a caminar o disfrutar de una terraza será una excelente opción, ya que el ambiente será propicio para relajarse y disfrutar de la ciudad. Un día como este invita a desconectar y disfrutar de pequeños momentos al aire libre.

Cielos despejados y ambiente cálido en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca de 7 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 25 grados por la tarde, lo que promete un ambiente agradable. Con vientos suaves del sur, es recomendable llevar ropa ligera y disfrutar de la calidez del sol, especialmente en las horas centrales del día.

Palencia: cielo despejado y tarde cálida

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 6°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 26°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente del sur a 5 km/h, aportando una agradable sensación térmica.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta un 85%. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente y disfrutar de un paseo bajo un cielo que se mantendrá mayormente despejado.

Jornada soleada y agradable en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 8 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 22 grados por la tarde, con un viento suave del sur que aportará una agradable sensación térmica.

Aprovecha esta jornada soleada, pero no olvides llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche. La probabilidad de lluvia es baja, así que es un buen momento para salir y disfrutar del aire libre.

Segovia: cielo despejado y viento suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 8°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 23°C por la tarde, mientras el viento sopla de forma suave a 10 km/h, aportando una agradable sensación térmica.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la tarde-noche, ya que podrían presentarse algunas ráfagas de viento de hasta 30 km/h. La humedad, que oscilará entre el 30% y el 70%, puede hacer que la sensación térmica varíe, así que es aconsejable llevar una chaqueta ligera para disfrutar de la puesta de sol a las 20:45.

Cielo despejado y ambiente cálido en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que se extenderán hasta las 20:39. La temperatura mínima de 7°C se sentirá fresca, pero a medida que avance la mañana, la sensación térmica ascenderá, alcanzando los 25°C en la tarde, cuando el cielo se tornará parcialmente nublado.

A lo largo de la jornada, el viento del suroeste soplará suavemente a 10 km/h, sin riesgo de lluvias, lo que promete un ambiente agradable. La humedad variará entre un 25% y un 70%, pero en general, será un día cálido y cómodo para disfrutar al aire libre.